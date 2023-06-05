Министр обороны КНР Ли Шанфу предупредил о катастрофе в случае конфликта с США
Возможный конфликт Пекина и Вашингтона станет невыносимой катастрофой для всего мира. Такое заявление сделал министр обороны Китая Ли Шанфу.
"Нельзя отрицать, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США станут невыносимой катастрофой для всего мира", — приводит слова министра агентство Reuters.
Ли Шанфу отметил, что Пекин предпочитает переговоры, а не конфронтацию с Вашингтоном, несмотря на отличия двух государств. По его мнению, это не должно препятствовать поиску точек соприкосновения для развития двусторонних связей. Он уверен, что мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли развиваться вместе.
А ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обвинил Китай в опасных манёврах против американских самолётов. Военный министр уверен, что Штаты законно совершают полёты в международном воздушном пространстве.