Регион

Уведомления отключены

5 июня, 03:06

Министр обороны КНР Ли Шанфу предупредил о катастрофе в случае конфликта с США

Возможный конфликт Пекина и Вашингтона станет невыносимой катастрофой для всего мира. Такое заявление сделал министр обороны Китая Ли Шанфу.

"Нельзя отрицать, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США станут невыносимой катастрофой для всего мира", — приводит слова министра агентство Reuters.

В Пентагоне обвинили Китай в небезопасном манёвре корабля рядом с американским эсминцем

В Пентагоне обвинили Китай в небезопасном манёвре корабля рядом с американским эсминцем

Ли Шанфу отметил, что Пекин предпочитает переговоры, а не конфронтацию с Вашингтоном, несмотря на отличия двух государств. По его мнению, это не должно препятствовать поиску точек соприкосновения для развития двусторонних связей. Он уверен, что мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли развиваться вместе.

А ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обвинил Китай в опасных манёврах против американских самолётов. Военный министр уверен, что Штаты законно совершают полёты в международном воздушном пространстве.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров