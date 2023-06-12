Ядерные державы нарастили мощь своих арсеналов, заявили эксперты

Ядерные державы, в том числе Россия и США, активно наращивают арсеналы на фоне украинского конфликта. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Усилившаяся ядерная конкуренция повысила риск использования такого оружия "в состоянии гнева" впервые после Второй мировой войны, заявил старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и старший научный сотрудник программы ядерной информации в Федерации американских учёных Мэт Корда.

"Большинство ядерных держав ужесточают свою риторику в отношении важности ядерных вооружений, а некоторые из них озвучивают явные или скрытые угрозы их потенциального использования", — говорится в докладе.

Отмечается, что в январе 2023 года Россия, США, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль в общей сумме имели 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находились на складах потенциального пользования. Это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года. Из них примерно 3844 были развёрнуты на ракетах и самолётах и около 2000 (почти все принадлежат Вашингтону или Москве) находились в состоянии повышенной боеготовности.

На третьем и четвёртом местах по объёму ядерного арсенала находятся Франция и Великобритания. Париж занимается разработкой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования. Лондон в 2022 году не наращивал ядерный арсенал, но планирует сделать это в текущем.

Что касается Китая, то он увеличил число боеголовок с 350 до 410, причём эксперты убеждены, что эти показатели продолжат расти. По их мнению, к концу года цифры могут достичь уровня США и РФ. Также расширяют запасы Индия и Пакистан. В 2022 году они разрабатывали новые типы ядерных систем доставки. И хотя для Нью-Дели Исламабад является главным объектом сдерживания, Индия активно разрабатывает системы дальнего действия, которые в том числе могут поражать цели в Китае.