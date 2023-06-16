Регион

Уведомления отключены

16 июня, 04:31

Начавшееся контрнаступление Украины связали с ультиматумом Запада

WP: Киев начал контрнаступление из-за необходимости добиться результатов до зимы

Киев больше не мог откладывать начало контрнаступления из-за необходимости добиться хоть каких-то результатов до наступления зимы. Об этом сказано в материале Washington Post.

Украинские власти предупредили, что наступательные действия повлекут за собой "большие человеческие жертвы и потери техники". Однако Киев вынужден показать Западу возможность противостоять России. Проблем украинским военным добавляет также отсутствие западной авиации и дальнобойной артиллерии.

Прошедший обучение в США пилот ВСУ погиб в одном из первых боевых вылетов

Прошедший обучение в США пилот ВСУ погиб в одном из первых боевых вылетов

Ранее Пентагон раскрыл количество военных, подготовленных для украинского контрнаступления, которое началось 4 июня. Данные озвучил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Обложка ©

t.me / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров