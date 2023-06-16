Начавшееся контрнаступление Украины связали с ультиматумом Запада
WP: Киев не мог отложить контрнаступление, так как должен показать Западу успехи
Киев больше не мог откладывать начало контрнаступления из-за необходимости добиться хоть каких-то результатов до наступления зимы. Об этом сказано в материале Washington Post.
Украинские власти предупредили, что наступательные действия повлекут за собой "большие человеческие жертвы и потери техники". Однако Киев вынужден показать Западу возможность противостоять России. Проблем украинским военным добавляет также отсутствие западной авиации и дальнобойной артиллерии.
Ранее Пентагон раскрыл количество военных, подготовленных для украинского контрнаступления, которое началось 4 июня. Данные озвучил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
t.me / Генеральний штаб ЗСУ