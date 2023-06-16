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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 04:31

Начавшееся контрнаступление Украины связали с ультиматумом Запада

WP: Киев не мог отложить контрнаступление, так как должен показать Западу успехи

Киев больше не мог откладывать начало контрнаступления из-за необходимости добиться хоть каких-то результатов до наступления зимы. Об этом сказано в материале Washington Post.

Украинские власти предупредили, что наступательные действия повлекут за собой "большие человеческие жертвы и потери техники". Однако Киев вынужден показать Западу возможность противостоять России. Проблем украинским военным добавляет также отсутствие западной авиации и дальнобойной артиллерии.

Прошедший обучение в США пилот ВСУ погиб в одном из первых боевых вылетов
Прошедший обучение в США пилот ВСУ погиб в одном из первых боевых вылетов

Ранее Пентагон раскрыл количество военных, подготовленных для украинского контрнаступления, которое началось 4 июня. Данные озвучил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

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t.me / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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