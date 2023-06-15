Пентагон раскрыл количество военных, подготовленных для украинского контрнаступления

Западные страны подготовили почти 60 тысяч украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении. Такие данные озвучил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли. Он подвёл итоги очередного заседания группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Киеву.

"В общем и целом за счёт международных усилий было обучено почти 60 тысяч украинских солдат для нынешней наступательной операции", — проинформировал американский военачальник.