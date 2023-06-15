Регион

Уведомления отключены

15 июня, 14:43

Пентагон раскрыл количество военных, подготовленных для украинского контрнаступления

Американский генерал Милли: Запад подготовил для контрнаступления 60 тысяч солдат ВСУ

Западные страны подготовили почти 60 тысяч украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении. Такие данные озвучил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли. Он подвёл итоги очередного заседания группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Киеву.

"В общем и целом за счёт международных усилий было обучено почти 60 тысяч украинских солдат для нынешней наступательной операции", — проинформировал американский военачальник.

Контрнаступление Шрёдингера: Аналитик объяснил, на кого рассчитаны сказки "говорящей головы офиса Зеленского"

Контрнаступление Шрёдингера: Аналитик объяснил, на кого рассчитаны сказки "говорящей головы офиса Зеленского"

Напомним, анонсированное ранее контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако за все эти дни противник не смог добиться успехов ни на одном из направлений. По словам президента России Владимира Путина, украинские военнослужащие несут колоссальные потери.

Обложка ©

Getty Images / Sofiia Bobok

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров