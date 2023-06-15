Пентагон раскрыл количество военных, подготовленных для украинского контрнаступления
Американский генерал Милли: Запад подготовил для контрнаступления 60 тысяч солдат ВСУ
Западные страны подготовили почти 60 тысяч украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении. Такие данные озвучил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли. Он подвёл итоги очередного заседания группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Киеву.
"В общем и целом за счёт международных усилий было обучено почти 60 тысяч украинских солдат для нынешней наступательной операции", — проинформировал американский военачальник.
Напомним, анонсированное ранее контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако за все эти дни противник не смог добиться успехов ни на одном из направлений. По словам президента России Владимира Путина, украинские военнослужащие несут колоссальные потери.
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