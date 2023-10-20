Жителей Москвы и области ждёт морозная погода

На выходных москвичей ожидает повышенное давление и минусовая температура, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

"В Москве в конце недели начнётся рост давления, произойдёт смена ветра на северо-восточный, из-за чего температура понизится. В субботу, 21 октября, давление вырастет ещё больше, из-за чего небо прояснится и выглянет солнце. При этом и в ночь на воскресенье ударит мороз", — рассказал синоптик.

Метеоролог отметил, что температура ночью и утром будет достигать -4 градусов, а в области — -8. Также, по словам специалиста, в воскресенье может выпасть снег. Шувалов дополнил, что такая погода продержится в регионе всего несколько дней.