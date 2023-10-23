Ждать осталось недолго: Москвичам раскрыли, когда в регионе сформируется снежный покров

В Москве к утру 28 октября может сформироваться временный снежный покров до десяти сантиметров. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, выпавшие осадки на некоторое время задержатся на земле, поскольку её верхний слой остынет и его "прихватит" морозом.

"К утру 28 октября в столичном регионе сформируется временный снежный покров. Не исключено, что высота его местами может достигать и десяти сантиметров", — написала синоптик в телеграм-канале.

Специалист указала, что по климату 1961–1990 годов именно 28 октября считается датой формирования временного снежного покрова в Москве. Однако в XXI веке было только четыре случая, когда в этот день в российской столице ложился снег, отметила Позднякова. Например, в 2012 году снежный покров образовался именно 28 октября. На ВДНХ его высота достигала 12 сантиметров.