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8 октября, 21:41

В Москве выпал первый снег

В воскресенье в некоторых районах Москвы пошёл снег. Жители столицы делятся кадрами в соцсетях. Запечатлел первые снежинки и корреспондент Лайфа.

В Москве в воскресенье пошёл первый снег. Фото © LIFE

Снег моментально тает, и некоторые жители столицы встречают осадки с зонтом. Запорошенными некоторое время остаются лишь автомобили, трава и ветки деревьев.

А ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам резкое повышение температуры после "арктического вторжения". Однако ещё до среды включительно, по его словам, будет на четыре градуса холоднее нормы.

Как метеозависимым пережить "арктическое вторжение" в Москве и области: 10 советов

Как метеозависимым пережить "арктическое вторжение" в Москве и области: 10 советов

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LIFE

Лариса Сафронова
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