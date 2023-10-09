В Москве выпал первый снег

В воскресенье в некоторых районах Москвы пошёл снег. Жители столицы делятся кадрами в соцсетях. Запечатлел первые снежинки и корреспондент Лайфа.

Снег моментально тает, и некоторые жители столицы встречают осадки с зонтом. Запорошенными некоторое время остаются лишь автомобили, трава и ветки деревьев.

А ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам резкое повышение температуры после "арктического вторжения". Однако ещё до среды включительно, по его словам, будет на четыре градуса холоднее нормы.