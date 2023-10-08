Москвичам пообещали резкое повышение температуры после "арктического вторжения"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры воздуха в Москве на предстоящей неделе.

Согласно прогнозу, столица в воскресенье, 8 октября, окажется в тыловой части циклона, из-за чего прогнозируется низкая температура. Столбики термометров поднимутся максимум до +5 градусов. В Подмосковье ожидается до -2 градусов.

"Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует. Завтра будет температура на четыре градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно. В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на 3–4 градуса выше нормы", — приводит слова синоптика ТАСС.