"Пока отец грызёт бамбук": Фанатов малышки-панды порадовали кадрами её зимних нежностей с мамой Диндин
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда проводит время с мамой
Молодая мама продолжает ухаживать за своей дочкой. Московский зоопарк порадовал поклонников детёныша панд Жуи и Диндин новыми умилительными кадрами обнимашек. Ролик с маленькой пандой опубликовал Департамент культуры столицы в телеграм-канале. В зоопарке рассказали, что Диндин настолько оберегает свою кроху, что иногда прячет её даже от зоологов.
Малышка-панда из Московского зоопарка играет с мамой. Видео © Telegram / Департамент культуры
"Пока молодой отец Жуи беспечно грызёт бамбук и валяется в сугробах, Диндин продолжает ухаживать за малышкой", — написали под постом в издании.
Маленькая панда практически не отходит от мамы и нежится в её объятиях, даже когда та спит. А ещё пандочка любит хвастаться своими клыками.
Напомним, в Московском зоопарке панды Жуи и Диндин обзавелись потомством в конце августа, у них родилась девочка. Малышка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже показывает боевой характер: кусает маму и грозно рявкает на сотрудников зоопарка. На сайте "Активный гражданин" началось голосование за выбор имени для детёныша панды. В списке есть Катюша, Маша, Мо Мо, Сяо Ула, Ай Минь.
Telegram / Департамент культуры