"Пока отец грызёт бамбук": Фанатов малышки-панды порадовали кадрами её зимних нежностей с мамой Диндин

Молодая мама продолжает ухаживать за своей дочкой. Московский зоопарк порадовал поклонников детёныша панд Жуи и Диндин новыми умилительными кадрами обнимашек. Ролик с маленькой пандой опубликовал Департамент культуры столицы в телеграм-канале. В зоопарке рассказали, что Диндин настолько оберегает свою кроху, что иногда прячет её даже от зоологов.

Малышка-панда из Московского зоопарка играет с мамой. Видео © Telegram / Департамент культуры

"Пока молодой отец Жуи беспечно грызёт бамбук и валяется в сугробах, Диндин продолжает ухаживать за малышкой", — написали под постом в издании.