"Так выглядит любовь мамы": Диндин утащила крошку-панду от зоологов и растрогала россиян

В Московском зоопарке показали милые игры панды-мамы Диндин со своим детёнышем. Видео в телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Игры панды-мамы Диндин со своим детёнышем. Видео © Telegram / Светлана Акулова

На кадрах Диндин в буквальном смысле утащила дочку от зоологов, причём малышка совсем не сопротивлялась. А затем мама стала играючи обнимать пандёнка и перетаскивать его к себе на живот. Подписчики Акуловой в комментариях умилились поведению взрослой панды. Многие отметили, что Диндин внимательно следит за детёнышем, оберегая его от контакта с людьми. "Как эти двуногие надоели! Никакого покоя от них!"; "Какие же милашки"; "Вот так выглядит настоящая любовь мамочки", — пишут юзеры.

Кстати, папа Жуи живёт отдельно от женской половины семьи. Пока Диндин всё своё время посвящает уходу за дочуркой, отец смакует свежий бамбук, сидя под снегопадом, и просто валяется без дела в вольере.