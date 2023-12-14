"Зубки точит": Малышка-панда из Московского зоопарка "атаковала" бамбук и умилила россиян
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда атакует бамбук
Детёныш панд Диндин и Жуи в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда атакует бамбук. Фото в своём телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.
"Я большой огромный медведь", — подписала она снимок.
Подписчики Акуловой в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что малышка сильно подросла, и попросили выставлять её фотографии почаще. "Ребёнок зубки точит", "Какая же милашка", "Ну всё, дело до бамбука дошло, теперь точно выросла", — пишут пользователи.
Напомним, крошка-панда уже уверенно встаёт на четыре лапы и весит более 7,5 килограмма. На очередном осмотре она показала свои острые когти и дикий нрав.
Тем временем вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды из Московского зоопарка. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Лидирует по-прежнему имя Катюша (29,3%). Следом расположились Мо Мо (23,3%) и Маша (15,5%). А вот китайские клички для чёрно-белой малышки москвичам пришлись не по вкусу.