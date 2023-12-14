"Зубки точит": Малышка-панда из Московского зоопарка "атаковала" бамбук и умилила россиян

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда атакует бамбук. Фото в своём телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Я большой огромный медведь", — подписала она снимок.

Подписчики Акуловой в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что малышка сильно подросла, и попросили выставлять её фотографии почаще. "Ребёнок зубки точит", "Какая же милашка", "Ну всё, дело до бамбука дошло, теперь точно выросла", — пишут пользователи.

Напомним, крошка-панда уже уверенно встаёт на четыре лапы и весит более 7,5 килограмма. На очередном осмотре она показала свои острые когти и дикий нрав.