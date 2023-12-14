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14 декабря, 18:34

"Зубки точит": Малышка-панда из Московского зоопарка "атаковала" бамбук и умилила россиян

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда атакует бамбук

<p>Детёныш панд Диндин и Жуи в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1419" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Детёныш панд Диндин и Жуи в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда атакует бамбук. Фото в своём телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Я большой огромный медведь", — подписала она снимок.

Подписчики Акуловой в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что малышка сильно подросла, и попросили выставлять её фотографии почаще. "Ребёнок зубки точит", "Какая же милашка", "Ну всё, дело до бамбука дошло, теперь точно выросла", — пишут пользователи.

Напомним, крошка-панда уже уверенно встаёт на четыре лапы и весит более 7,5 килограмма. На очередном осмотре она показала свои острые когти и дикий нрав.

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Палец в рот не клади: Малышка-панда продемонстрировала маме свои первые зубки

Тем временем вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды из Московского зоопарка. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Лидирует по-прежнему имя Катюша (29,3%). Следом расположились Мо Мо (23,3%) и Маша (15,5%). А вот китайские клички для чёрно-белой малышки москвичам пришлись не по вкусу.

Наталья Исакова
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