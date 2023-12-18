Дети детьми, а ужин по расписанию: Панда Диндин без стыда сделала выбор между лапочкой-дочкой и бамбуком

Маленькие панды — это прекрасно, но те, кто в теме, знают, что в конце тяжёлого дня нет ничего лучше, чем погрызть бамбук, а поиграть с детьми можно и потом. Кажется, панда Диндин из Московского зоопарка решила не бороться за звание "Мать года", и мы её не осуждаем. Новый забавный ролик из жизни чёрно-белых медведей опубликовала в телеграм-канале гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Диндин делает сложный (нет) выбор между дочкой и бамбуком. Видео © t.me / Светлана Акулова

На кадрах можно увидеть, как Диндин решила отведать бамбукового стебля, но её напористая дочка очень захотела то ли присоединиться к трапезе, то ли маминого внимания. Удивительно, с какой деликатностью ужинающий медведь пытается уделить внимание сразу двум очень важным объектам. Победу одержал бамбук.

"Все мамы... в конце дня… немного Диндин", — написала Акулова.