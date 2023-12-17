"Маам, дай попробовать, ну": Малышка-панда показала, как выпрашивает вкусняшки у Диндин
В Московском зоопарке рассказали, что малышка-панда начинает всё пробовать
Панда Диндин с дочкой. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова выложила очередное видео о жизни обитающих там панд. 17 декабря она разместила ролик с Диндин и её дочкой, которая изо всех сил пыталась выпросить у мамы кусочек лакомства.
Панда Диндин с дочкой. Видео © Telegram / Светлана Акулова
На кадрах Диндин уселась спокойно позавтракать, но не тут-то было. Любопытный пандёнок ни на секунду не отставал от мамы, интересуясь вкусняшкой. Акулова отметила, что сейчас малышка изучает мир, пробуя всё на вкус. А новое фото любимицы москвичей с бамбуком не смогло никого оставить равнодушным.
Малышка-панда с бамбуком. Фото © Telegram / Светлана Акулова
"Ох! Счастливое детство с мамой!; "Милота зашкаливает!"; "Это называется семья!" — пишут пользователи.
Малышка-панда. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Напомним, панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка обзавелись потомством в конце августа, у них родилась девочка. Лайф показывал, как малышка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и показывала боевой характер: кусала маму и грозно рявкала на сотрудников зоопарка. Сейчас вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды. Участие уже приняли более 320 тысяч жителей столицы. Пока лидирует имя Катюша, следом расположились Мо Мо и Маша. А вот китайские клички москвичам понравились не так сильно.
Папа Жуи сейчас живёт отдельно от женской половины семьи. Пока Диндин всё своё время посвящает уходу за дочуркой, отец смакует свежий бамбук, сидя под снегопадом, и просто валяется без дела в вольере.