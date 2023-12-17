"Маам, дай попробовать, ну": Малышка-панда показала, как выпрашивает вкусняшки у Диндин

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова выложила очередное видео о жизни обитающих там панд. 17 декабря она разместила ролик с Диндин и её дочкой, которая изо всех сил пыталась выпросить у мамы кусочек лакомства.

Панда Диндин с дочкой. Видео © Telegram / Светлана Акулова

На кадрах Диндин уселась спокойно позавтракать, но не тут-то было. Любопытный пандёнок ни на секунду не отставал от мамы, интересуясь вкусняшкой. Акулова отметила, что сейчас малышка изучает мир, пробуя всё на вкус. А новое фото любимицы москвичей с бамбуком не смогло никого оставить равнодушным.

Малышка-панда с бамбуком. Фото © Telegram / Светлана Акулова

"Ох! Счастливое детство с мамой!; "Милота зашкаливает!"; "Это называется семья!" — пишут пользователи.