В РГСУ объяснили, как не стать жертвами фейковых новостей

Эмоции, вызванные фейковыми новостями, могут подталкивать людей к импульсивным, необдуманным поступкам, которые часто приводят к печальным последствиям. Всё из-за того, что в современном информационном потоке человек не может быстро отличить правду от полуправды или даже откровенной лжи, рассказал первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев.

"Ищите первоисточник "зацепившей" вас информации. Репост новости в социальной ленте — не источник информации. Миллионы людей в соцсетях репостят что-то скандальное, провокационное, имеющее wow-эффект. На это и рассчитывают создатели фейков, которые "продаются" в медиапространстве гораздо лучше подлинных новостей. Поэтому, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, надо найти первоисточник. Лучше, чтобы это было официальное СМИ, чья деятельность регулируется законодательно", — сказал он Лайфу.

Алиев отметил, что многие блогеры пользуются лояльностью законодательства в отношении них и позволяют себе легко манипулировать фактами. Эксперт призвал помнить, что до 75% новостей в соцсетях распространяется ботами, с помощью которых можно манипулировать общественным мнением. По мнению проректора, если в поиске источника информации человек наткнулся на подобный аккаунт, следует обратить внимание на несколько моментов: содержит ли он контент, характеризующий именно этого человека, его семью, сферу деятельности, регион проживания. Если вся лента состоит из перепостов и картинок из Интернета, то, скорее всего, перед вами ложный аккаунт, созданный для вбрасывания фейков.

"Эффективность фейковым новостям придаёт таргетирование. Интернет "подсовывает" фейковые новости в соответствии с интересами аудитории. Понять, что именно интересует конкретного человека, помогает его цифровой след. Запросы в поисковых системах, время, проведённое за чтением текстов определённой тематики, дружественные "лайки" в социальных сетях — всё это позволяет достаточно точно определить пол, возраст и круг интересов конкретного человека", — рассказал Алиев.

Чтобы максимально оградить себя от фейковой информации, он посоветовал оставлять как можно меньше цифровых следов в Сети. Кроме того, не стоит добавлять в друзья незнакомых людей, а также принимать решения на основе призывов что-то немедленно сделать, даже если они повторяются из разных источников. Также необходимо точно определить время, которое гражданин готов провести в информационном поле. Следует оградить себя от чрезмерно длительного нахождения на различных интернет-ресурсах, что позволит сохранить контроль над эмоциями и способность анализировать информацию.

"Не распространяйте непроверенные новости — ни в личных беседах, ни тем более в групповых чатах через мессенджеры и соцсети. Не становитесь орудием в руках манипуляторов. Важно помнить, что распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом правдивых фактов может повлечь административную ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей, а если эта информация представляла угрозу жизни и безопасности граждан, то наказание предусматривается более суровое: штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет", — заключил первый проректор РГСУ, назвав здравый смысл и критическое мышление главным орудием против фейковой информации.