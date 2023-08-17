На Камчатке рассказали о состоянии барменши, зверско избитой поваром-садистом в кафе
Минздрав Камчатки: Состояние избитой в Сокоче барменши не вызывает опасений
Барменша, пострадавшая в результате жестокого избиения в кафе в посёлке Сокоч на Камчатке, жива, угрозы её жизни нет. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.
На Камчатке мужчина жестоко избил девушку. Видео © Telegram / SHOT (18+)
По словам медиков, потерпевшая находится в челюстно-лицевом отделении краевой больницы имени Лукашевского.
"В краевую больницу женщина поступила накануне. Поражения у пациентки существенные, но угрозы для жизни нет. После обследования нейрохирурги говорят, что её состояние не вызывает опасений", – приводит сообщение регионального Минздрава агентство "Камчатка-Информ".
Уточняется, что пострадавшая отказывается от общения со средствами массовой информации.
Напомним, ранее в Сети появилось видео зверского избиения работницы кафе поваром этого же заведения. По предварительным данным, мужчина набросился на девушку из-за того, что она сделала ему замечания насчёт пьянства. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края.
Telegram / SHOT (18+)