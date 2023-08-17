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17 августа, 02:03

На Камчатке рассказали о состоянии барменши, зверско избитой поваром-садистом в кафе

Минздрав Камчатки: Состояние избитой в Сокоче барменши не вызывает опасений

Барменша, пострадавшая в результате жестокого избиения в кафе в посёлке Сокоч на Камчатке, жива, угрозы её жизни нет. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

На Камчатке мужчина жестоко избил девушку. Видео © Telegram / SHOT (18+)

По словам медиков, потерпевшая находится в челюстно-лицевом отделении краевой больницы имени Лукашевского.

"В краевую больницу женщина поступила накануне. Поражения у пациентки существенные, но угрозы для жизни нет. После обследования нейрохирурги говорят, что её состояние не вызывает опасений", – приводит сообщение регионального Минздрава агентство "Камчатка-Информ".

Уточняется, что пострадавшая отказывается от общения со средствами массовой информации.

Повар, зверски избивший барменшу на Камчатке, оказался рецидивистом

Повар, зверски избивший барменшу на Камчатке, оказался рецидивистом

Напомним, ранее в Сети появилось видео зверского избиения работницы кафе поваром этого же заведения. По предварительным данным, мужчина набросился на девушку из-за того, что она сделала ему замечания насчёт пьянства. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края.

Обложка ©

Telegram / SHOT (18+)

Кузьма Спирин
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