На Камчатке рассказали о состоянии барменши, зверско избитой поваром-садистом в кафе

Барменша, пострадавшая в результате жестокого избиения в кафе в посёлке Сокоч на Камчатке, жива, угрозы её жизни нет. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

На Камчатке мужчина жестоко избил девушку. Видео © Telegram / SHOT (18+)

По словам медиков, потерпевшая находится в челюстно-лицевом отделении краевой больницы имени Лукашевского.

"В краевую больницу женщина поступила накануне. Поражения у пациентки существенные, но угрозы для жизни нет. После обследования нейрохирурги говорят, что её состояние не вызывает опасений", – приводит сообщение регионального Минздрава агентство "Камчатка-Информ".

Уточняется, что пострадавшая отказывается от общения со средствами массовой информации.