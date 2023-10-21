Задержан уральский серийный насильник, совершавший нападения в Перми и Екатеринбурге

Серийный насильник из Екатеринбурга Евгений Андреев, "наследивший" в Перми и столице Свердловской области, совершил ещё одно нападение. Об этом E1.ru сообщили в силовых структурах.

"Андреев прошёл за девушкой в номер отеля и попытался изнасиловать. Она начала кричать, и нападавший сбежал. Все свои преступления Андреев совершал в состоянии наркотического опьянения. Он уже давно употребляет вещества, под воздействием которых не может контролировать себя и кидается на первую попавшуюся жертву", — рассказал источник издания.

Евгения Андреева 1978 года рождения подозревают в нападениях в Перми и изнасиловании в авто в Екатеринбурге. Преступник "специализируется" исключительно на молодых девушках в возрасте от 18 до 20 лет. Его разыскивают с весны, но личность смогли установить только вчера. Утром 21 октября стало известно, что оперативникам удалось задержать подозреваемого. Следствие продолжается.