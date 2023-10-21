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21 октября, 05:41

Задержан уральский серийный насильник, совершавший нападения в Перми и Екатеринбурге

E1.ru: Серийный насильник из Екатеринбурга совершил очередное нападение

<p>Серийный насильник Евгений Андреев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_59/1370" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Прикамья</a></p>

Серийный насильник Евгений Андреев. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья

Серийный насильник из Екатеринбурга Евгений Андреев, "наследивший" в Перми и столице Свердловской области, совершил ещё одно нападение. Об этом E1.ru сообщили в силовых структурах.

"Андреев прошёл за девушкой в номер отеля и попытался изнасиловать. Она начала кричать, и нападавший сбежал. Все свои преступления Андреев совершал в состоянии наркотического опьянения. Он уже давно употребляет вещества, под воздействием которых не может контролировать себя и кидается на первую попавшуюся жертву", — рассказал источник издания.

Евгения Андреева 1978 года рождения подозревают в нападениях в Перми и изнасиловании в авто в Екатеринбурге. Преступник "специализируется" исключительно на молодых девушках в возрасте от 18 до 20 лет. Его разыскивают с весны, но личность смогли установить только вчера. Утром 21 октября стало известно, что оперативникам удалось задержать подозреваемого. Следствие продолжается.

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А ранее жителя Луганской Народной Республики, который насиловал и убивал женщин, приговорили к пожизненному сроку. Из пяти его жертв выжить удалось только двум.

Лариса Сафронова
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