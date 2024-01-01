Лиза Арзамасова со сцены обратилась с речью о погибших в Белгороде детях
Актриса Елизавета Арзамасова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova
Актриса Елизавета Арзамасова после состоявшегося 31 декабря спектакля "Золушка" во МХАТе им. Горького обратилась к зрителям с речью о погибших в Белгороде детях. Об этом сообщает сайт MK.ru.
"Канун Нового года — особенное время, люди полны радостных надежд и ожиданий. Но именно вчера в Белгороде погибло 24 человека — и самое страшное, что жертвами оказались дети! А бойцы СВО сражаются именно за наших детей, за их будущее", — обратилась к зрителям актриса сразу после того, как отгремели аплодисменты.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами, которых будут лечить в столице, доставил в Подмосковье спецборт МЧС. Открыта единая горячая линия по номеру 122 для информации о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.