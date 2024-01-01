Лиза Арзамасова со сцены обратилась с речью о погибших в Белгороде детях

Актриса Елизавета Арзамасова после состоявшегося 31 декабря спектакля "Золушка" во МХАТе им. Горького обратилась к зрителям с речью о погибших в Белгороде детях. Об этом сообщает сайт MK.ru.

"Канун Нового года — особенное время, люди полны радостных надежд и ожиданий. Но именно вчера в Белгороде погибло 24 человека — и самое страшное, что жертвами оказались дети! А бойцы СВО сражаются именно за наших детей, за их будущее", — обратилась к зрителям актриса сразу после того, как отгремели аплодисменты.