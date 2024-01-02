10 фото детишек, по которым ясно: их чувство юмора — это врождённое

"Моя дочь похожа на молодую маму, которая сожалеет о всех своих жизненных решениях", — ilovepretzles69.

Фото © Reddit / ilovepretzles69

"Реакция дочери, когда она взяла на руки свою новую сестрёнку. Гораздо тяжелее, чем куклы, на которых она тренировалась", — vassili_zaitsev.

Фото © Reddit / vassili_zaitsev

"Дочь подумала, что это она на фото. Бонус — мой сын на заднем плане", — Trampolice.

Фото © Reddit / Trampolice

"Дочь выглядит так, словно она разгромила целую армию ситхов", — Fruitlessbox.

Фото © Reddit / Fruitlessbox

"Выбор костюма этой малышки идеально передаёт её характер", — hoodliner987.

Фото © Reddit / hoodliner987

"Сегодня моя племянница узнала о существовании кошачьей двери", — xAmericanNightmarex.

Фото © Reddit / xAmericanNightmarex

"Если вам интересно, каково это — быть родителем. Вот сын чистит свой горшок моей зубной щёткой. Впервые ли он это делает? Не знаю..." — Ka3de.

Фото © Reddit / Ka3de

"Нет туалетной бумаги? Не проблема!" — elle1205.

Фото © Reddit / elle1205

"Сына пригласили на тематический день рождения, где будут учить "супергеройским" приёмам, они же джиу-джитсу. Он отнёсся очень серьёзно", — nallette.

Фото © Reddit / nallette

"У меня ребёнок на пиксели распался, что делать?" — Falls_Up.