10 фото детишек, по которым ясно: их чувство юмора — это врождённое
Эти малыши даже и не подозревают, насколько они смешные, пока их родители валяются от смеха, рассматривая эти фотки. Предлагаем и вам снять стресс, посмотрев на милых карапузов.
"Моя дочь похожа на молодую маму, которая сожалеет о всех своих жизненных решениях", — ilovepretzles69.
Фото © Reddit / ilovepretzles69
"Реакция дочери, когда она взяла на руки свою новую сестрёнку. Гораздо тяжелее, чем куклы, на которых она тренировалась", — vassili_zaitsev.
Фото © Reddit / vassili_zaitsev
"Дочь подумала, что это она на фото. Бонус — мой сын на заднем плане", — Trampolice.
Фото © Reddit / Trampolice
"Дочь выглядит так, словно она разгромила целую армию ситхов", — Fruitlessbox.
Фото © Reddit / Fruitlessbox
"Выбор костюма этой малышки идеально передаёт её характер", — hoodliner987.
Фото © Reddit / hoodliner987
"Сегодня моя племянница узнала о существовании кошачьей двери", — xAmericanNightmarex.
Фото © Reddit / xAmericanNightmarex
"Если вам интересно, каково это — быть родителем. Вот сын чистит свой горшок моей зубной щёткой. Впервые ли он это делает? Не знаю..." — Ka3de.
Фото © Reddit / Ka3de
"Нет туалетной бумаги? Не проблема!" — elle1205.
Фото © Reddit / elle1205
"Сына пригласили на тематический день рождения, где будут учить "супергеройским" приёмам, они же джиу-джитсу. Он отнёсся очень серьёзно", — nallette.
Фото © Reddit / nallette
"У меня ребёнок на пиксели распался, что делать?" — Falls_Up.
Фото © Reddit / Falls_Up
Reddit / hoodliner987, Falls_Up