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2 января, 08:00

10 фото детишек, по которым ясно: их чувство юмора — это врождённое

Эти малыши даже и не подозревают, насколько они смешные, пока их родители валяются от смеха, рассматривая эти фотки. Предлагаем и вам снять стресс, посмотрев на милых карапузов.

"Моя дочь похожа на молодую маму, которая сожалеет о всех своих жизненных решениях", — ilovepretzles69.

Фото © Reddit / ilovepretzles69

Фото © Reddit / ilovepretzles69

"Реакция дочери, когда она взяла на руки свою новую сестрёнку. Гораздо тяжелее, чем куклы, на которых она тренировалась", — vassili_zaitsev.

Фото © Reddit / vassili_zaitsev

Фото © Reddit / vassili_zaitsev

"Дочь подумала, что это она на фото. Бонус — мой сын на заднем плане", — Trampolice.

Фото © Reddit / Trampolice

Фото © Reddit / Trampolice

"Дочь выглядит так, словно она разгромила целую армию ситхов", — Fruitlessbox.

Фото © Reddit / Fruitlessbox

Фото © Reddit / Fruitlessbox

"Выбор костюма этой малышки идеально передаёт её характер", — hoodliner987.

Фото © Reddit / hoodliner987

Фото © Reddit / hoodliner987

"Сегодня моя племянница узнала о существовании кошачьей двери", — xAmericanNightmarex.

Фото © Reddit / xAmericanNightmarex

Фото © Reddit / xAmericanNightmarex

"Если вам интересно, каково это быть родителем. Вот сын чистит свой горшок моей зубной щёткой. Впервые ли он это делает? Не знаю..." Ka3de.

Фото © Reddit / Ka3de

Фото © Reddit / Ka3de

"Нет туалетной бумаги? Не проблема!" elle1205.

Фото © Reddit / elle1205

Фото © Reddit / elle1205

"Сына пригласили на тематический день рождения, где будут учить "супергеройским" приёмам, они же джиу-джитсу. Он отнёсся очень серьёзно", nallette.

Фото © Reddit / nallette

Фото © Reddit / nallette

"У меня ребёнок на пиксели распался, что делать?" Falls_Up.

Фото © Reddit / Falls_Up

Фото © Reddit / Falls_Up

Как плейлист с советскими новогодними песнями на YouTube объединил мир и вернул всех в детство
Как плейлист с советскими новогодними песнями на YouTube объединил мир и вернул всех в детство
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Reddit / hoodliner987, Falls_Up

Сергей Трофимов
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