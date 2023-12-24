Как плейлист с советскими новогодними песнями на YouTube объединил мир и вернул всех в детство

Есть песни, которые не устареют никогда. Они создают новогоднее настроение, вызывают улыбку, и под них приятно перенестись в замечательные воспоминания. Для одних это в детство, для вторых — в юность, а для других — в то время, когда все вокруг были лет на сорок моложе. В любом случае предновогодняя ностальгия объединяет русских людей из бывших республик Советского Союза в единую семью. Все мы просто не способны забыть те счастливые моменты праздничной суеты под песни, доносящиеся из фильмов на телевизоре с помехами. И это легко подтвердить, взглянув на комментарии людей под плейлистом на YouTube, где собраны все советские новогодние композиции.

Весь СССР собрался в комментариях под плейлистом с советскими новогодними песнями. Фото © Getty Images / Fred Ihrt / LightRocket

В этой подборке любимая всеми композиция "Звенит январская вьюга" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". И хотя сюжет совсем не связан с Новым годом, но каждое 31 декабря на каком-то из ТВ-каналов Шурик обязательно заводит свою "адскую машину", а потом: "С любовью встретиться — проблема трудная…"

Над композицией трудился "штатный" гайдаевский композитор Александр Зацепин, помогал ему поэт Леонид Дербенёв. Сначала песню записала София Ротару, но её драматическое исполнение не подходило характеру героини Натальи Селезнёвой. Тогда Зацепин связался с Ниной Бродской, предоставив ей вокальную свободу: она могла петь, как пожелает. Получилось потрясающе.

Также в плейлисте, конечно же, композиция "Пять минут", которая впервые прозвучала в культовом новогоднем мюзикле "Карнавальная ночь", выпущенном на экраны в 1956 году. Кинодебют Эльдара Рязанова не был бы столь успешным без Людмилы Марковны, которой досталась главная роль. Картина прогремела на весь Советский Союз, а благодаря роли Леночки Крыловой Гурченко стала всесоюзной любимицей и кумиром целого поколения. Лента "Карнавальная ночь" побила все рекорды проката, а песня "Пять минут" в её исполнении стала телегимном Нового года в огромной стране.

Без "Снег кружится" ВИА "Пламя" этот плейлист тоже не был бы законченным. Композицию, которую неоднократно исполняли Лев Лещенко и Алсу, на самом деле написали в 1981 году. Стихи вышли под авторством советской и российской поэтессы, супруги известного поэта-песенника Михаила Танича, Лидии Козловой. А вот музыка принадлежит Сергею Берёзину, который во времена СССР являлся участником и художественным руководителем ВИА "Пламя". Неудивительно, что первым солистом, исполнившим "Снег кружится", стал член этого коллектива Юрий Петерсон.

Советские люди изо всех уголков мира поделились новогодними воспоминаниями из детства. Фото © ТАСС / Юрий Павлов

Помимо этих композиций, там есть "Песня о зайцах" Юрия Никулина, "Разговор со счастьем" Валерия Золотухина, "Песенка о медведях" Аиды Ведищевой, "Синий иней" в исполнении Инны Маликовой, "Расскажи, Снегурочка" Клары Румяновой, "Зима" Эдуарда Хиля и "Русская зима" Нины Бродской.

Только посмотрите на трогательные комментарии людей из стран бывшего СССР, вспоминающих своё детство и счастливые моменты, связанные с прослушиванием этих прекрасных советских композиций. Оказывается, в мире столько доброты и тепла!

"Мне сейчас 24, живу в Южной Корее, но, слушая эти песни, душой я за 5000 км — дома. Я маленькая, стоит ёлка, мама уже с утра суетится на кухне и готовит миллион салатов, мы — дети — ждём Новый год, как настоящее чудо… Как же грустно и тоскливо сейчас!" — alsuzakirova9473.

"Ещё живы бабушка и дед, ёлка с советскими игрушками, серпантин из фольги и постоянно перегорающая гирлянда с крашеными лампочками, по телевизору эти песни, а на улице снегопад... ощущение, что это всё было в какой-то другой, более счастливой жизни", — dima_woolf.

"Привет из Азербайджана, как скучаю, верните детство, молодость... Мир всем странам Советского Союза, люблю всех вас", — ceylapoluxova2548.

"Обожаю советских людей и их потомков! До Нового года ещё две недели, а все поздравляют друг друга с наступающим! Как ни крути, иностранцам нас не понять. И вам, дорогие мои, добра, радости и мирного неба!" — user-by5ew7qq5q.

Плейлист с новогодними советскими песнями объединил русских людей. Фото © ТАСС / Абрам Беккер, Альберт Тавакалов

"Слушаю в Токио. Первая зима здесь, за окном +14 и шикарная осень. А я слушаю эти песни, и за окном как будто бы морозец, снежок идёт, все режут салаты, на подоконнике ждёт мамин торт… радостное предвкушение и какая-то внутренняя тишина. Всех с наступающим! Будьте счастливы, любимые соотечественники!" — varradina.

"Город Ташкент, Узбекская ССР. Я родилась там и жила 36 лет. Моё счастливое детство. Рядом мама с папой, брат. Мы, дети Востока, ждали снега с нетерпением! Хотя он быстро таял... Но это было счастьем! Покататься на санках с горки, просто на льду. Мы жили единой семьёй Советского Союза! И пусть недоброжелатели закидают меня помидорами. Было здорово!" — olgapavlencheva7638.

"Всем привет из пригорода Владивостока! У нас снег, три часа ночи и холодно — включила гирлянду, поставила чайник, надела тёплые носочки. Мой первый праздник за пределами дома, первое ожидание Нового года в одиночестве, но теперь точно не грустно. Счастья вам, люди!" — GolubAlenDah.

"Салоники. Греция. Это наше счастливое детство. Прямо вспомнилось это чувство — ожидание чуда. Запах вспомнился, суета предновогодняя. Школьная ёлка. Как хочется назад — домой", — nadiashaxpazova3042.

Комментаторы из СССР вспомнили детство. Фото © ТАСС / Виктор Будан

"Прошлась по комментам и слёзы радости!!! Какие вы все РОДНЫЕ!!! Всем привет из ТАТАРСТАНА, Набережные Челны! Погода замечательная, -10°. Добрые песни, добрая память, всем добра и радушия!!!" — user-uc6jz2zt4j.

"Латвия, Рига. Слушаю и балдею. Я немного застала период Советского Союза, но фильмы и музыка трогают сердце. С наступающим новым 2024 годом", — nadezdapaskevica8704.

"Бурятия, город Улан-Удэ! На улице мороз, а я пеку булочки с корицей для моего старшего внучка. Так хорошо, так уютно! Всех с наступающим Новым годом! Пусть все будут живы и здоровы и все со своими родными и близкими людьми!" — user-gh6vi8th5w.

"Могилёв, Беларусь, слушаем))) Привет всем рождённым в СССР! Лучшая страна, лучшее время, лучшие песни, фильмы и самые настоящие ЛЮДИ!!!" — acrock67.

"Таллин — Лондон, всем мира и добра, музыка детства рождённых в СССР", — alexr5774.

"Была и в моём детстве такая ёлка. Живая! И такой же ковёр, и ночник-светильник и... старенький чёрно-беленький телевизор и такой же стульчик... Все было! Желаю всем в наступающем 2024 году только мира и любви, взаимопонимания между народами! И пусть всех нас объединят эти замечательные песни на века!" — viktoriyazazulina9219.

Советские новогодние песни объединили мир и вызвали шквал комментариев с пожеланиями добра. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов

"Киев, Украина. Песни не моего времени, но услышать всегда приятно, вспомнить, как родители пели и включали их мне в детстве, дружба, мир и счастье, всем мира!" — vladussha2170.

"Слёзы на глазах, живы ещё родные, и я самый счастливый ребёнок. Новый год, мы лепим снеговиков, иду на ёлку, каникулы... Папа ещё рядом. Как же мне его не хватает все эти годы", — user-jc6rz5ri7d.

"Екатеринбург. Слёзы идут от воспоминаний... Как было чудесно, спокойно, уверенно... Песня ворошит память... Всем добра, мира, чистого неба!" — user-df1wc1dq4n.

"Хочу домой в СССР", — user-yx1qx8dq5s.

"Привет из Рязанского региона. Всему миру МИРА! Здоровья вам, люди, счастья и любви! Мне так понравилось читать в комментариях приветы из разных городов. Всех благодарю за приветы — все дошли, получила. Давайте дальше собирать, может, бывший СССР соберётся", — user-ww6cn6he5z.

"Алматы, Казахстан. Поздравляю всех с наступающим! Мира, добра и процветания всем желаю", — user-rf1hl2it9u.