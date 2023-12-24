В Киеве возмутились поступком сбежавшего с Украины журналиста после саммита ЕС

Украинский журналист и телеведущий Алексей Печий поехал в Бельгию освещать саммит Евросоюза, который проходил 14-15 декабря в Брюсселе, однако не вернулся обратно. Как заявил и.о. главы Минкульта Незалежной Ростислав Карандеев, его действия расцениваются как неправомерные.

Чиновник рассказал, что перед отъездом для всех украинцев, которые покидают страну для реализации той или иной задачи, требуется подать большой пакет документов и подписать заявление с обязательством вернуться по завершению. Его также подписывал и Печий, пообещав приехать обратно не позднее 22 декабря. Однако не вернулся.

"Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина", — написал Карандеев в своих соцсетях.

При этом как отказ пояснил сам украинский журналист в соцсетях, решение далось ему очень сложно, однако поспособствовало этому изменившееся отношение Запада к Незалежной. Он считает, что за рубежом сможет внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".