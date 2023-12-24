Украинские волонтёры хакнули систему и сбежали в Европу

Украинские волонтёры воспользовались правом на выезд за гумпомощью и сбежали из страны. Речь идёт о группе из десяти человек, заявил в видеообращении глава военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин.

По словам чиновника, в первый раз добровольцы действительно привезли из-за рубежа обещанную помощь. Однако из второй поездки волонтёры так и не вернулись. В настоящий момент за дело взялись правоохранительные органы, которые планируют привлечь нарушителей к ответственности.

"Мною были выданы распоряжения о разрешении пересечения границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали за границы Украины и привезли обещанную гуманитарную помощь. Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину. Речь идёт о десяти лицах", — посетовал Прокудин.