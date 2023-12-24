Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 21:07

Украинские волонтёры хакнули систему и сбежали в Европу

Десять волонтёров сбежали с Украины под предлогом отправки за гумпомощью

Украинские волонтёры воспользовались правом на выезд за гумпомощью и сбежали из страны. Речь идёт о группе из десяти человек, заявил в видеообращении глава военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин.

По словам чиновника, в первый раз добровольцы действительно привезли из-за рубежа обещанную помощь. Однако из второй поездки волонтёры так и не вернулись. В настоящий момент за дело взялись правоохранительные органы, которые планируют привлечь нарушителей к ответственности.

"Мною были выданы распоряжения о разрешении пересечения границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали за границы Украины и привезли обещанную гуманитарную помощь. Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину. Речь идёт о десяти лицах", — посетовал Прокудин.

Власти Украины задумали мобилизовать сбежавших из страны мужчин, но ещё не знают как
Власти Украины задумали мобилизовать сбежавших из страны мужчин, но ещё не знают как

Схожим образом недавно поступил и известный украинский телеведущий Алексей Печий. Аккредитованный на саммит ЕС в Брюсселе журналист публично заявил, что останется в Европе.

Обложка ©

Flickr / Stefan Jansson

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров