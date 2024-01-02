6 способов провести новогодние праздники с удовольствием, если вы одиноки

Принято считать, что январские праздники нужно проводить исключительно в кругу всей семьи... Но вы хоть раз в жизни пробовали справить их одному? По статистике, 3% населения нашей планеты, а это 240 миллионов человек, встречают Новый год в одиночестве — и у них это прекрасно получается! Если следовать нашим советам, то такой опыт может оказаться действительно впечатляющим. Помните, что вы проводите праздник со своим лучшим другом и самым близким человеком — с собой. Итак, программа-минимум для приватных зимних каникул.

1. Идём в кино. Да, в одиночестве!

Как провести новогодние каникулы в одиночестве. Фото © Shutterstock

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди ходят в кино в одиночестве? Потому что это круто! Во-первых, никто не будет отвлекать своей болтовнёй. Во-вторых, можно посмотреть тот фильм, который хочется, и не выслушивать суждения типа: "Ой, да у него же отстойный рейтинг в Интернете". Особый вид удовольствия — сходить в кинотеатр утром 31 декабря на новогоднюю картинку. Вы напитаетесь праздничным настроением на несколько дней вперёд, отвечаем!

2. Воспринимаем такой Новый год как эксперимент, а не как наказание

Обычно, если человеку не с кем отпраздновать, это воспринимается как нечто очень грустное. Люди ищут хоть кого‑то, к кому могут присоединиться. Но не так страшен одинокий Новый год, как его малюют. Если разобраться, никакой трагедии в этом нет. Существует много вещей, которые мы делаем, потому что так принято. Например, ищем компанию для торжества. Но принято — не значит хорошо именно для вас.

Посмотрим правде в глаза: среднестатистическому человеку встретить Новый год одному не так‑то просто. Поэтому когда мы говорим о таком празднике, то рассуждаем теоретически. Но ведь на практике это может оказаться совсем иначе. Если выпал шанс проверить, как оно вообще, почему этого не сделать? Любопытно же!

3. Дарим себе подарок

Эти советы прекрасно подойдут тем, кто решил встретить Новый год в одиночестве. Фото © Shutterstock

Исследования доказали, что шопинг — это своего рода терапия. При покупке понравившейся вещи у нас вырабатывается гормон радости — серотонин. Но можно ведь стать Дедом Морозом для самого себя! Просто подарите себе то, что давно хотели. Неважно, украшение или что-то из одежды. Красиво упакуйте и положите под ёлочку этот самый желанный презент.

4. Смотрим "Один дома"

Комедия хоть и затёрта до дыр, но без неё невозможно представить новогодние каникулы. Два хитрых, но непутёвых бандита собираются обчистить дом семьи Маккаллистеров, но их планы ломает маленький мальчишка Кевин. Кража не состоялась, дом разрушен, а парнишка безумно доволен собой. И можно встречать Новый год.

5. Пишем список целей на следующий год

Как справиться с одиночеством в новогодние праздники. Фото © Shutterstock

Постановка целей задаёт направление вашей жизни и повышает уровень мотивации. Написание того, чего вы хотите достичь в следующем году, — это отличный способ сосредоточиться на положительных моментах и ​​поставить себя на первое место. Строя планы на будущее, можно воспользоваться техникой SMART-цели. Это значит, что цель должна быть: S — конкретной (specific); M — измеримой (measurable); A — достижимой, реалистичной (achievable or attainable); R — значимой, желанной (relevant); T — ограниченной во времени (time bound).

6. Снимаем номер в отеле