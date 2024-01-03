Эти 10 котиков заснули в таких милых позах, что будить их — настоящее преступление

"Сегодня я узнал, что, когда кошка спит так, это значит, что она полностью счастлива и чувствует себя на 100% в безопасности. Рад, что я делаю всё правильно!" — Hktalzg.

Фото © Reddit / Hktalzg

"Мои коты теперь спят вместе!" — VendorOfPosts.

Фото © Reddit / VendorOfPosts

"Сегодня утром я проснулся и увидел, что он спит рядом со мной вот так. Кажется, пора посылать фотографии в модельные агентства для кошек", — Goldenoir.

Фото © Reddit / Goldenoir

"Мой кот наконец-то нашёл идеальное положение для сна", — guramika.

Фото © Reddit / guramika

"Вот как мой котейка спит каждую ночь..." — acenia17.

Фото © Reddit / acenia17

"Люси с нами уже шесть дней. Думаю, можно сказать, что она хорошо адаптировалась в своём новом доме", — dancingpoodles.

Фото © Reddit / dancingpoodles

"Он мечтает о своём, кошачьем, Рождестве", — miassecret.

Фото © Reddit / miassecret

"Может, кто-то поможет мне выбрать имя для нашего нового малыша? Он мальчик!" — BG0287.

Фото © Reddit / BG0287

"Сидел за компьютером, посмотрел вниз, а там...❤️" — LilAeris.

Фото © Reddit / LilAeris