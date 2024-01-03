Эти 10 котиков заснули в таких милых позах, что будить их — настоящее преступление
Спящие питомцы — это какой-то другой, невиданный уровень милоты. Собрали на Reddit 10 очаровательных кадров, которые гарантированно заставят вас умилённо вздохнуть.
"Сегодня я узнал, что, когда кошка спит так, это значит, что она полностью счастлива и чувствует себя на 100% в безопасности. Рад, что я делаю всё правильно!" — Hktalzg.
Фото © Reddit / Hktalzg
"Мои коты теперь спят вместе!" — VendorOfPosts.
Фото © Reddit / VendorOfPosts
"Сегодня утром я проснулся и увидел, что он спит рядом со мной вот так. Кажется, пора посылать фотографии в модельные агентства для кошек", — Goldenoir.
Фото © Reddit / Goldenoir
"Мой кот наконец-то нашёл идеальное положение для сна", — guramika.
Фото © Reddit / guramika
"Вот как мой котейка спит каждую ночь..." — acenia17.
Фото © Reddit / acenia17
"Люси с нами уже шесть дней. Думаю, можно сказать, что она хорошо адаптировалась в своём новом доме", — dancingpoodles.
Фото © Reddit / dancingpoodles
"Он мечтает о своём, кошачьем, Рождестве", — miassecret.
Фото © Reddit / miassecret
"Может, кто-то поможет мне выбрать имя для нашего нового малыша? Он мальчик!" — BG0287.
Фото © Reddit / BG0287
"Сидел за компьютером, посмотрел вниз, а там...❤️" — LilAeris.
Фото © Reddit / LilAeris
"Хрр-пфф..." — Prize_Dragonfly_7224.
Фото © Reddit / Prize_Dragonfly_7224
Reddit / acenia17, Prize_Dragonfly_7224