Полиция перехватила нашпигованный гашишем парусник

В Испании полиция перехватила британский парусник с 4,4 тонны гашиша. Как указано в пресс-релизе стражей порядка, это произошло в заливе Кадис у южных берегов страны.

Испанская полиция перехватила британский парусник с 4,4 тонны гашиша. Видео © Twitter / Policía Nacional

"Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании изъяли более четырёх тонн гашиша на борту британского парусника в заливе Кадис", — сказано в пресс-релизе.

В правоохранительных органах уточнили, что судно шло к западному побережью Марокко для загрузки наркотиков, но позже из-за погодных условий было вынуждено вернуться в испанские воды. В ходе операции были задержаны два члена экипажа из Британии, которые, по предварительным данным, должны были направиться в Латинскую Америку.