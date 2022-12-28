В Барнаульском зоопарке поселились манулы-молодожёны Пэпэ и Чип

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило передал барнаульской "Лесной сказке" двух разнополых молодых манулов. Речь идёт о двухгодовалых самке Пэпэ и самце Чипе. Примечательно, что для алтайского зверинца молодожёны стали первыми представителями этого вида, директор барнаульского учреждения Сергей Писарев признался, что очень о них мечтал.

Новосибирский зоопарк передал в Барнаул манулов-молодожёнов. Видео © LIFE

"Морда жирная. Тело упитанное. Глаза, как у меня, зелёные. И зовут его манул. Так вот. В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник (27 декабря. — Прим. Лайфа) к нам приедет не один кот, а сразу с женой. А спасибо за это Новосибирскому зоопарку и лично Андрею и Ольге Шило", — написал Писарев несколько дней назад на странице в соцсети "ВКонтакте".

Манул, поселившийся в барнаульском зоопарке. Фото © LIFE

Он подчеркнул, что для комфорта животных в Барнауле созданы все условия. Так, для манулов уже оборудовали новые домики. Директор зоопарка добавил, что в учреждении прислушаются к рекомендациям из Новосибирска, ведь это важно для полноценной жизни кошачьих, их размножения.

Манул, поселившийся в барнаульском зоопарке. Фото © LIFE

"Пусть [эти коты] будут самыми ленивыми. Пусть они будут самыми медлительными. Но они самые оригинальные и красивые коты, которые находятся под охраной государства. И это очень здорово, что Барнаульский зоопарк будет принимать участие в сохранении этого вида", — отметил Писарев.