Как ВС РФ "перемололи" всё советское оружие, которое получила Украина Оглавление Поставки оружия на Украину — новости сегодня Сколько осталось танков на Украине Сколько Украина потеряла самолётов Советские РСЗО, ЗРК на Украине Зачем США отправляют оружие на Украину Запад объявил о поставках Украине нового оружия. До этого львиную часть военной помощи составляла советская техника. Лайф выяснил, что с ней случилось и почему это выгодно для США. 43777 43777 Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Metin Aktas

Поставки оружия на Украину — новости сегодня

Министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек признался, что запасы вооружений советского образца в ЕС подошли к концу.

— Мы, к сожалению, полностью опустошили свои запасы советских вооружений. Я ожидаю в Рамштайне широкого соглашения о поставках Украине новых вооружений, — подчеркнул министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.

Четырьмя днями ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта военной аналитики Oryx опубликовало список оружия, которое союзники уже успели передать Киеву.

Если верить этим данным, энную часть поставок составили образцы советской техники, пылившейся на складах со времён Организации Варшавского договора (ОВД). По данным открытых источников, Украина почти полностью освободила европейские склады от старой техники, которая в свою очередь превратилась в хлам на полях СВО.

Сколько осталось танков на Украине

По состоянию на 2021 год, согласно ресурсу Global Firepower, на балансе ВСУ находилось примерно 2,5 тысячи танков. И лишь 870 из них оказались гарантированно боеспособными. В основном это модификации Т-64 и Т-72, произведённых ещё в СССР. 4 апреля 2022-го стало известно, что Украина потеряла 1936 танков и других бронемашин.

5 апреля в новостях передали, что эшелон с сорока советскими БМП-1 и танками Т-72 движется из Чехии на Украину. Чуть позже к Чехии присоединилась Словения. А в конце апреля 2022-го Украина получила 240 танков Т-72 от своего главного "танкового донора" — Польши.

Модернизированный танк Т-72 ВСУ. Фото © ТАСС / Zuma

В июне 2022-го Словения отправила Украине 35 югославских БМП М-80, а в ноябре — 28 танков M-55S (Т-55). Донорами также выступили Болгария и Венгрия (Т-72М1 и М2), Словакия (Т-72М и T-72M4CZ) и даже Македония, поделившаяся старыми Т-72А.

Всего от стран ОВД, по данным Oryx, Украина получила 410 танков и ещё 250 БМП советского образца. Уже осенью стало известно, что Украина потеряла практически все советские танки.

То есть больше этих танков нет — ни на европейских складах, ни в распоряжении ВСУ. Все они ржавеют на полях под Северодонецком, Лисичанском, Соледаром и другими городами.

— Тот факт, что сейчас Запад обещает Украине БМП Bradley и другую западную технику, свидетельствует о том, что не только украинские запасы танков советского производства окончательно иссякли, но и западные. Больше нечего поставлять из советского, — отмечает военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

Украина сейчас в панике и очень надеется на натовскую технику.

Сколько Украина потеряла самолётов

К началу СВО, по самым оптимистичным подсчётам, в исправном состоянии у ВВС Украины осталось не более трёх десятков бортов из авиации ПВО, включая не более 20 исправных МиГ-29 и Су-27. Они ничего не смогли сделать для защиты своего воздушного пространства в первые дни СВО.

Также до 24 февраля на Украине базировалось около 30 самолётов МиГ-29, однако в сутки "Операции Z" количество исправных машин сократилось на десять единиц. Значительное количество машин было потеряно в последующие три недели "Операции Z".

Украинский МиГ-29. Фото © Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto

Уже в середине прошлого года потери истребителей в ВСУ оказались настолько высоки, что западные страны подняли тему передачи советских истребителей Киеву. С августа заговорили о передаче Словакией Киеву истребителей МиГ-29. Также, по некоторым данным, 22 истребителя МиГ-29А и шесть истребителей МиГ-29УБ могли отправиться на Украину из Польши. Некоторое количество МиГ-29 могли отправить Словакия, Болгария, Румыния.

Oryx приводит данные по штурмовикам Су-25, полученным Украиной.

— Из авиации — 14 штурмовиков Су-25 советского производства, приобретённых странами НАТО у Болгарии и доставленных на Украину, четыре Су-25 из Северной Македонии, — отмечают эксперты Oryx.

Также, по данным Oryx, Киев получил 20 вертолётов Ми-17, изначально предназначавшихся для Афганистана, а также 11 вертолётов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии. Большая часть этой техники также уничтожена либо находится в неисправном состоянии.

Советские РСЗО, ЗРК на Украине

До начала СВО на вооружении ПВО Украины находилось не менее сотни дивизионов С-300П/ПС/ПТ, оставшихся там после развала СССР. Правда, как показали первые дни СВО, боеготовыми из них остались не более 50. В первые дни спецоперации украинская система ПВО затрещала по швам, так до конца и не оправившись.

В октябре 2022-го Польша отправила на Украину 24 пусковые установки БМ-21 "Град" советского образца. Польша и Чехия передали Украине свыше сорока 122-миллиметровых РСЗО советского образца.

Пусковые установки БМ-21 "Град" советского образца, Варшава, Польша, сентябрь 2022 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

В декабре стало известно, что Польша отправила Киеву комплекты ЗРК С-125 "Нева", разработанные в СССР и принятые на вооружение в 1961 году. Неизвестно, сколько точно, но в распоряжении республики было 17 единиц такой техники.

Из 90 единиц РСЗО, отправленных Западом, 40 оказались советских времён — из Польши и Чехии.

Судя по плачевному состоянию ПВО, сейчас Украине бессильны помочь даже немецкие ЗРК IRIS-T SLM и другая подобная западная техника, не говоря уже о советском "неликвиде", присланном партнёрами.

В апреле прошлого года Словакия отправила Украине дивизион систем противовоздушной обороны С-300, и он тут же, на полпути к месту развёртывания, был уничтожен из российских "Калибров". Такая же участь постигла большую часть образцов РСЗО и ЗРК, переданных Киеву Западом.

Показательно, что Украине передавали даже откровенные раритеты. Так, в прошлом году она получила от Хорватии 130-миллиметровую пушку М-46, стоявшую на вооружении Советской армии с 1951 года. В России такая существует только в качестве музейного экспоната.

— Ничего из советского оружия у Европы больше не осталось. Если что Запад теперь и будет поставлять на Украину, это всё будет натовского образца, — подчеркнул военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

По данным Минобороны от 20 января 2023 года, за время специальной военной операции ВСУ потеряли 374 самолёта, 202 вертолёта, 401 ЗРК, 7583 танка и других БМП, 985 РСЗО, 3878 орудий ПВО и миномётов. Многое из этого было советского образца.

Зачем США отправляют оружие на Украину

Одна из причин, по которой советская техника усиленно сплавлялась Западом в зону СВО, — отсутствие для украинских военных необходимости переучиваться под неё. Так, к примеру, лётчика, летавшего на МиГ-29, нельзя посадить за штурвал F16, а переучивать его — очень длительный процесс. Но это только верхушка айсберга.

Вторая причина, но не главная — нежелание США "подставлять" своё оружие, которое в случае его уничтожения могло бы ударить по имиджу американского военно-промышленного комплекса.

И главная причина, почему США — основной интересант во всей этой истории, — прямая выгода. Во-первых, освобождаются европейские склады.

— Американцы, по сути, освободили свои склады от бесполезных для них единиц хранения. Они же сейчас собираются создавать более сильную и развитую армию в Европе. И от этого всего старья они избавляются, отдавая его Украине, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

На выкуп всей этой техники идут большие суммы. На свеженапечатанные доллары и евро покупается техника, которая утилизируется на территории Украины. Поставки могут сопровождаться договорами на замещение выкупленной техники современными образцами западных вооружений.

За счёт этого американские предприятия ВПК расширяют рынки сбыта. Благодаря этому американский ВПК заработает на полную мощность и станет производить новое вооружение, которое будут продавать в Европу.

Европейцам и самим морально устаревшее советское оружие не нужно, и они рады от него избавиться. Получается, что оно нужно только Украине, но и у неё оно осталось только в виде хлама.

Украинский Т-64, сожжённый "Градом". Артёмовск, Украина. Фото © Getty Images / NurPhoto Зачем Запад отправлял на Украину устаревшее оружие? 0 Чтобы очистить свои склады Чтобы переформатировать рынок Чтобы помочь Киеву, но не подставить свою технику

Авторы Евгений Жуков