Последний миг: Поставка Киеву старых советских истребителей может закрыть для Украины её же воздушное пространство МиГ-29 — единственная машина, которую США и НАТО могут предложить Украине. Поставка истребителей может обострить ситуацию и спровоцировать Россию на масштабный военный ответ. 29 июля, 21:40 МиГ-29. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Карта боевых действий на Украине

В конце июля стало известно, что в ходе СВО на Украине ликвидирован начальник разведки 299-й бригады тактической авиации Украины майор Александр Кукурба. После первых ударов крылатыми ракетами по аэродромам Украины бригада была эвакуирована под Николаев, а боевые вылеты украинских Су-25 осуществлялись в сопровождении истребителей МиГ-29. Советские истребители 4-го поколения составляли костяк украинских ВВС. Всего до 24 февраля на Украине базировалось около 30 самолётов МиГ-29, однако в первые 48 часов "Операции Z" количество исправных машин сократилось на 10 единиц.

При этом значительное количество машин было потеряно в первые три недели "Операции Z". Опасаясь крупномасштабного наступления на Киев, ВСУ перебросили в центральный регион практически все исправные истребители Су-27 и МиГ-29. Из-за высокой плотности авиации Незалежной в небе украинские расчёты ПВО минимум 12 раз ошибались в выборе целей и сбивали собственные самолёты, упрощая задачу российским лётчикам.

Карта боевых действий на Украине Смотреть

Через пять месяцев после начала СВО потери МиГ-29 ВВС Украины оказались настолько высоки, что зарубежные государства, предоставляющие военную помощь этой стране, несколько раз совещались на тему передачи истребителей, оставшихся в Европе после распада СССР и Организации Варшавского договора. Первоначальная позиция стран Европы была простой: тяжёлое вооружение вроде истребителей Украине передавать не будут, чтобы не провоцировать Россию на более жёсткие действия. Однако от планов поставить на Украину хотя бы какое-то количество самолётов Польша, Чехия, Словакия и ряд других государств, видимо, не отказались.

МиГ-29: характеристики и боевое применение

Советский истребитель четвёртого поколения — единственная машина (не считая Су-27), которую ВВС Украины могут использовать в боевых целях без значительных задержек. Машины изначально проектировались под советские аэродромы, топливо и систему обслуживания. ВСУ не меняли стандарты обслуживания и использования этой техники со времён распада СССР, отчасти именно поэтому модернизацией самолётов практически не занимались.

По поводу пользы от МиГ-29 в современных боевых действиях звучат разные доводы. На Западе считают, что машины откровенно устарели и непригодны для интенсивных боёв. Бывший пилот МиГ-29 ВВС Украины, а ныне пилот американской компании по бизнес-авиации Роман Бобур отметил, что соревноваться с зарубежными истребителями украинские истребители могли примерно 20 лет назад, а сейчас время этих машин безвозвратно ушло.

Авионика старая, ресурс двигателей постоянно продлевается, о капитальном ремонте агрегатов я не слышал. Бортовое вооружение я бы отнёс к прошлому веку, потому что даже в России ракеты регулярно модернизируются, украинские самолёты современным оружием давно не оснащаются. Большая сложность у МиГ-29 была с системами опознавания Роман Бобур Бывший пилот МиГ-29 ВВС Украины

Постепенно МиГ-29 выводится из состава военно-воздушных сил бывших стран соцлагеря. В конце июня в Польше было зафиксировано сразу два лётных происшествия с участием МиГ-29, в результате чего польские военные ускорили переход на южнокорейские истребители FA-50. Эти машины значительно уступают в боевой эффективности современным российским Су-30, а также целому ряду других зарубежных истребителей. ВВС Польши получат версию FA-50PL с цифровой РЛС и подвесным электронно-оптическим контейнером Sniper, а также ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9X Sidewinder.

Судьба двадцати двух истребителей МиГ-29А и шести МиГ-29УБ, которые польские военные много лет назад прозвали "заведомо проигравшими", пока не известна, но специалисты не исключают, что эти машины отправятся на Украину.

Потери Украины в 2022 году

27 июля в Министерстве обороны Чехии заявили, что ВВС страны защитят воздушное пространство Словакии, если страна примет решение об отказе от советских МиГ-29 и начнёт переход на авиацию стандартов НАТО. Словакия заказала у Соединённых Штатов 14 истребителей F-16 четыре года назад, однако машины до сих пор не получены из-за споров относительно программы перевооружения турецкой армии. На вооружении страны находились 10 МиГ-29АС и два МиГ-29УБС. Последние несколько лет машины практически не летали — их износ был минимальным, и эти истребители называют наиболее вероятной заменой украинским МиГ-29, сбитым или потерянным после 24 февраля.



Помимо Словакии МиГ-29 находятся на вооружении Польши (26 МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ), Болгарии (12 МиГ-29А и четыре МиГ-29УБ), Румынии (18 Миг-29 (такая же версия 9-12А, как на Украине) и четыре МиГ-29УБ). Любопытно, что не менее 30 истребителей МиГ-29 в разное время были куплены в США. Значительная часть машин до сих пор исправна и участвует как в тренировочных полётах палубной авиации ВМС США, так и в испытаниях новейшего вооружения. Также не менее 40 самолётов в разной степени исправности может находиться в Ираке, однако рискнёт ли страна передавать эти машины Украине, большой вопрос.

Бывший пилот F/A-18 палубной авиации ВМС США Джеймс Гринджер пояснил Лайфу, что полностью заместить потери истребителей МиГ-29 ВВС Украины можно лишь передачей всех имеющихся самолётов "всеми странами мира".

Многие из тех, кто не критикует Россию, также имеют в своём распоряжении МиГ-29. Их много в Венгрии и странах Африки. Исправность машин из Чехии и Словакии вызывает вопросы, поскольку переданный Словакией С-300 был уничтожен спустя сутки после пересечения границы. К тому же российские истребители Су-30 и Су-35 могут обнаружить МиГ-29 в воздухе с приличного расстояния и применят вооружение с безопасной дистанции Джеймс Гринджер Бывший пилот F/A-18 палубной авиации ВМС США

Гринджер отметил, что МиГ-29 непригоден для современной войны по целому ряду причин. Главная из них — высокий ЭПР (коэффициент эффективной площади рассеяния). У самолётов, построенных по технологии "стелс", этот показатель всегда ниже единицы. ЭПР советских Су-27 составляет примерно 10 единиц, в то время как МиГ-29 имеет 15 единиц. С такими показателями Су-30 и Су-35 ВКС России смогут обнаруживать эти самолёты на дальности в 350 километров и поражать с расстояния примерно в 150–250 километров.

Также отставной пилот ВМС отмечает, что в случае передачи десятка-двух истребителей МиГ-29 на Украину в зоне проведения СВО могут появиться комплексы С-400 и тогда любые полёты украинской авиации вплоть до западных границ могут прекратиться насовсем. РЛС комплекса С-400 может брать на автоматическое сопровождение любые воздушные цели с ЭПР 0,4, что соответствует параметрам самой маленькой и скоростной воздушной цели. С учётом того что дальность поражения целей в случае с С-400 составляет 250 километров, появление МиГ-29 из других стран в составе ВВС Украины отодвинет линию фронта ещё дальше и лишит ВСУ любой возможности летать в собственном воздушном пространстве.

Фото © Shutterstock Получит ли Украина истребители МиГ-29 из Европы и США? 0 Получит Не получит Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев