Художник с помощью ИИ показал, как бы сейчас выглядели звёзды, которые умерли молодыми
Курт Кобейн, Эми Уайнхаус — все они покинули наш мир молодыми, и фанатам уже никогда не суждено увидеть своих кумиров старыми... Или нет? Художник Киараш Бехейн показал, как погибшие звёзды выглядели бы сейчас.
2Pac
В 2023 году он бы отметил свой 52-й день рождения.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Бигги
Сейчас ему бы исполнилось 51.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Изи-И
Крёстный отец гангста-рэпа умер в 30 лет. Сейчас бы ему могло быть 58 лет.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Эми Уайнхаус
В 2023 году знаменитой певице исполнилось бы 40 лет. Кстати, по знаку зодиака она была Дева.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Джей Дилла
Битмейкеру в 2023 году стукнуло бы 49 лет.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Марвин Гэй
Американский певец умер, когда ему было 44 года. Сейчас бы Марвину было уже 84.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Боб Марли
В 2023 году самому известному исполнителю в стиле регги и просто музыкальной легенде было бы 78 лет.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Селена
Знаменитая певица умерла очень молодой — в возрасте 23 лет. Сейчас бы ей было 52 года.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Майкл Джексон
Знаменитому певцу было бы 64 года. Хотя некоторые из его фанатов верят в теорию заговора, что Джексон до сих пор жив.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
Курт Кобейн
Кумиру молодёжи не только 90-х, но и 2010-х в 2023 году было бы уже 56 лет! Поразительно, как быстро летит время...
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor
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Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor