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10 июня, 07:00

Художник с помощью ИИ показал, как бы сейчас выглядели звёзды, которые умерли молодыми

Курт Кобейн, Эми Уайнхаус — все они покинули наш мир молодыми, и фанатам уже никогда не суждено увидеть своих кумиров старыми... Или нет? Художник Киараш Бехейн показал, как погибшие звёзды выглядели бы сейчас.

2Pac

В 2023 году он бы отметил свой 52-й день рождения.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Бигги

Сейчас ему бы исполнилось 51.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Изи-И

Крёстный отец гангста-рэпа умер в 30 лет. Сейчас бы ему могло быть 58 лет.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Эми Уайнхаус

В 2023 году знаменитой певице исполнилось бы 40 лет. Кстати, по знаку зодиака она была Дева.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Джей Дилла

Битмейкеру в 2023 году стукнуло бы 49 лет.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Марвин Гэй

Американский певец умер, когда ему было 44 года. Сейчас бы Марвину было уже 84.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Боб Марли

В 2023 году самому известному исполнителю в стиле регги и просто музыкальной легенде было бы 78 лет.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Селена

Знаменитая певица умерла очень молодой — в возрасте 23 лет. Сейчас бы ей было 52 года.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Майкл Джексон

Знаменитому певцу было бы 64 года. Хотя некоторые из его фанатов верят в теорию заговора, что Джексон до сих пор жив.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Курт Кобейн

Кумиру молодёжи не только 90-х, но и 2010-х в 2023 году было бы уже 56 лет! Поразительно, как быстро летит время...

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Эти звёзды хотели всех обмануть, говоря, что помолодели сами, но хирург раскрыл секреты их операций

Эти звёзды хотели всех обмануть, говоря, что помолодели сами, но хирург раскрыл секреты их операций

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Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Сергей Трофимов
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