Художник с помощью ИИ показал, как бы сейчас выглядели звёзды, которые умерли молодыми

2Pac

В 2023 году он бы отметил свой 52-й день рождения.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Бигги

Сейчас ему бы исполнилось 51.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Изи-И

Крёстный отец гангста-рэпа умер в 30 лет. Сейчас бы ему могло быть 58 лет.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Эми Уайнхаус

В 2023 году знаменитой певице исполнилось бы 40 лет. Кстати, по знаку зодиака она была Дева.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Джей Дилла

Битмейкеру в 2023 году стукнуло бы 49 лет.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Марвин Гэй

Американский певец умер, когда ему было 44 года. Сейчас бы Марвину было уже 84.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Боб Марли

В 2023 году самому известному исполнителю в стиле регги и просто музыкальной легенде было бы 78 лет.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Селена

Знаменитая певица умерла очень молодой — в возрасте 23 лет. Сейчас бы ей было 52 года.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Майкл Джексон

Знаменитому певцу было бы 64 года. Хотя некоторые из его фанатов верят в теорию заговора, что Джексон до сих пор жив.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / fuxor

Курт Кобейн

Кумиру молодёжи не только 90-х, но и 2010-х в 2023 году было бы уже 56 лет! Поразительно, как быстро летит время...