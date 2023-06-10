Синдром измены: Кто из звёзд, критикующих СВО, лишается рассудка Назад за гонорарами: иногда звёзды сцены возвращаются и заводят старые песни о главном. Почему сдались противники СВО и кому Россия не даёт покоя. 9 июня, 23:40 Татьяна Васильева, Диана Арбенина, Наташа Королёва, Алла Пугачёва, Максим Галкин*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _diana_arbenina /__alla.pugacheva / maxgalkinru / koroleva__star / скрин с видео © YouTube / Эмпатия Манучи

Некоторые артисты решили обнулить собственную критику СВО, возвращаются и продолжают давать концерты, а некоторые, не в силах справиться, продолжают в буквальном смысле наговаривать себе на новые уголовные дела. Что говорить о родственниках звёзд. Поддерживающая Украину мама Наташи Королёвой и "любимая" тёща Тарзана опять прилетела в Россию из Майами, чтобы принять участие в празднике по случаю дня рождения внучки. Фанаты не забыли, как она танцевала с флагом Украины.

Наташа Королёва. Видео © T.me / Шоу-бизнес NEWS

Спустя год СВО нервы начали сдавать и у медийных лиц, кто-то до сих пор надеется "соскочить", шутят фолловеры, но вряд ли им это удастся — градус народной Фемиды суров. Так, российский актёр Семён Фурман в эфире НТВ заявил, что "патриот — это не тот, кто ходит с букой Z на лбу, а тот, кто уехал. Патриоты там находятся, а враги здесь, те, кто враг этой страны. Те, кто её любит, все сейчас объявлены какими-то агентами". При этом актёр выделил и Артура Смольянинова*, признанного не только иноагентом, но и террористом и экстремистом.

Максим Галкин*

Просьба Максима Галкина* отклонена Замоскворецким судом столицы. Статус иноагента с него снимать не будут. Ведь справку о деятельности Галкина готовили силовики: там указано, что свои концерты за рубежом артист проводит под иностранным влиянием. Об этом свидетельствуют почти два десятка роликов, которые Галкин теперь на своих концертах просит зрителей не снимать.

Во время концертного чёса по Европе Галкин* успевает вступать в полемику с российскими актёрами. Например, мужа Пугачёвой зацепили слова актрисы Татьяны Васильевой.

— Артистка утверждает, что я давно хотел уехать из страны. Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счёт за границей, в Израиле, на котором к тому моменту было 30 тысяч долларов и которым я уже несколько лет не пользовался. Грандиозная стратегия. Татьяна говорит, что я якобы им желаю медленной смерти, это вообще в комментариях не нуждается. Единственное, что может объяснить происходящее, — это то, что артистка в конце видео говорит, что с памятью у неё в принципе плохо. Бог вам судья, набожные вы мои, — заявил Галкин в соцсетях. До этого Васильева назвала его профессионалом, но в человеческом плане Галкин, по её словам, сильно недотягивает.

Татьяна Васильева. Видео © YouTube / Эмпатия Манучи

— Ну уехал и сиди там, зарабатывай, живи и радуйся. Но зачем обливать нас грязью? Это предательство. Значит, он давно так думал и давно хотел уехать. Но, может быть, хотел доработать, заработать, сколько надо. Он пользовался страной, а потом её презрел, — уверена Васильева.

Диана Арбенина

Концерты Дианы Арбениной в российских регионах после критики СВО отменяли десятками несколько последних месяцев. Арбенина возмущалась, что даже научно-популярный фестиваль "Динотерра" отказался от сотрудничества с ней.

Диана Арбенина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_diana_arbenina

Однако "снайперша", чтобы не потерять аудиторию, перестала критиковать спецоперацию и заявила, что болела. "Все города побоялись проводить концерты. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей".

Эксперты напоминают, что ни один (!) из покинувших Россию из-за критики СВО актёров не входил в топ 50 кассовых и наиболее рейтинговых артистов РФ за последние десять лет, всего и уехало 162 человека. Даже Козловский, заявивший об отпуске по театральным проектам до конца года, покидать Россию не собирается, а то и дело наведывается в Москву и Питер, изыскивая в своём американском графике время на то, чтобы навестить свою кормилицу. Ведь других фанатов, кроме как в России, у артиста никогда не будет.

Алла Пугачёва

Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /__alla.pugacheva

Что касается певцов, то единственная любительница раздавать россиянам "тварей" и "холопов" из десятки топов — экс-примадонна — до сих пор не получила статуса иноагента, хотя дело к тому идёт. Но то ли здоровье уже не то (на концерте в Израиле жену иноагента Галкина после очередной пластики было не узнать), то ли разум помутился, но бабушку никто не трогает.

Известно, что добавил свои пять копеек в копилку неудач Пугачёвой и Израиль. Государство отказалось выплачивать экс-примадонне российской эстрады 800 долларов в месяц, потому что она продолжает получать деньги из России. Оказывается, пенсия 55 тысяч рублей, авторские гонорары и доход от сдачи недвижимости имеют значение.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

Авторы Мари Медведева