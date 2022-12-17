В Германии зоозащитники подадут иск против владельцев разбившегося 16-метрового аквариума
Организация защиты животных PETA в Германии намерена подать иск в суд против владельцев аквариума AquaDom, который лопнул в центре Берлина и внутри которого находилось 1,5 тысячи рыб. Об этом представитель организации Петер Хёффкен.
"AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нём. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных. Поэтому AquaDom не должен быть восстановлен! Времена, когда рыб вырывают из их естественной среды обитания, чтобы запереть в аквариуме для развлечения гостей отеля, должны закончиться раз и навсегда", — отметил Хёффкен.
Он также добавил, что сейчас зоозащитники призывают установить памятник в память о 1,5 тысячи рыб, которые находились в аквариуме. Причём установить они его хотят напротив здания отеля, где и располагался гигантский аквариум.
Как сообщал Лайф, в берлинском отеле Dom Aquaree разбился 16-метровый аквариум, в котором находилось полторы тысячи рыб. В результате инцидента пострадали два человека.
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ТАСС / dpa / picture-alliance / Annette Riedl