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17 декабря, 15:44

Папе римскому Франциску исполнилось 86 лет

Папе римскому Франциску в субботу, 17 декабря, исполнилось 86 лет. В этот день он совершил визит в общежитие для бездомных в Риме, пишет портал Vatican News.

Понтифик выразил благодарность бизнесмену из Вероны, священнику-францисканцу и бездомному активисту, помогающим малоимущим. С днём рождения от лица всех итальянцев Франциска поздравил президент Италии Серджо Маттарелла. Он пожелал ему крепкого здоровья и успешного продолжения работы.

Папа римский Франциск признался в любви "великому русскому народу"

Папа римский Франциск признался в любви "великому русскому народу"

Ранее папа римский Франциск призвал верующих скромно отметить Рождество в этом году, а сэкономленные деньги направить нуждающимся на Украине.

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ТАСС / ZUMA

Илья Суриков

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