Папе римскому Франциску исполнилось 86 лет

Папе римскому Франциску в субботу, 17 декабря, исполнилось 86 лет. В этот день он совершил визит в общежитие для бездомных в Риме, пишет портал Vatican News.

Понтифик выразил благодарность бизнесмену из Вероны, священнику-францисканцу и бездомному активисту, помогающим малоимущим. С днём рождения от лица всех итальянцев Франциска поздравил президент Италии Серджо Маттарелла. Он пожелал ему крепкого здоровья и успешного продолжения работы.