6 фэншуй-ритуалов, без которых 2023 год и начинать не стоит

Волшебная ночь с 31 декабря на 1 января символизирует новое начало и старт, люди полны больших надежд на предстоящий год. Встречать 2023-й нужно с теплотой и открытостью к переменам, и это, безусловно, требует подготовки. Те, кто проведёт определённые ритуалы и обряды в стиле фэншуй, весь год будут наслаждаться процветанием, успешностью и везением. Рассказываем, что конкретно важно сделать до наступления Нового года.

Проведите генеральную уборку

Генеральная уборка — то, что непременно нужно сделать перед Новым годом. Из дома пора выкинуть весь накопившийся хлам, причём без сожалений. Фото © Freepik

Согласно фэншуй, один из важных шагов в подготовке к 2023-му — тщательная уборка как рабочего места в офисе, так и собственного дома за несколько дней до наступления Нового года. Пройтись быстро влажной тряпкой по зеркалам и столешницам можно и накануне вечером. А вот пропылесосить, помыть полы и окна и выкинуть весь накопившийся хлам следует за несколько дней до 31 декабря. Суть этих действий в том, что ваше пространство должно успеть очиститься от всех неудач и негативной энергии, накопившихся за последний год. Они не уйдут за пару часов до боя курантов, поэтому избавьтесь от всего сора в избе заранее.

Устройте церемонию очищения энергии ци

Перед новогодними каникулами проведите церемонию очищения энергии, чтобы избавить себя от негатива и ненужных эмоций. Фото © Freepik

Специалисты по фэншуй советуют при подготовке к Новому году успеть после уборки провести церемонию очищения энергии ци. Что это такое и в чём смысл обряда? Целью является удаление негативной, застойной и затхлой энергии, также известной как ци. Простыми словами, вы избавляете жилище от ненужного и плохого, чтобы потом заполнить позитивным и хорошим. Новый год сам по себе приходит с благоприятной энергией, которую вы можете поселить в доме, если освободите для этого место.

Разложите мандарины в доме особым образом — на удачу

Мандарины символизируют богатство и процветание, так что, готовясь встречать Новый год, расставьте миски с этими цитрусовыми по всей квартире. Фото © Unsplash

Мандарины символизируют богатство, удачу, долгую жизнь и процветание. Если накануне праздника поставить на стол миску, полную мандаринов, и разместить несколько таких же по разным комнатам, есть все шансы навсегда изменить судьбу в лучшую сторону в новом году. А ещё не забывайте дарить цитрусовые всем, кто придёт встречать 2023-й в вашей компании.

Транслируйте позитивный настрой

Понимаем, под конец года держаться всё труднее, но сохранить позитивный настрой всё же необходимо. Фото © Freepik

По учению фэншуй праздник по случаю наступления нового года имеет особый символизм. Поэтому накануне торжества важно сохранять и транслировать позитивный настрой, стараться держаться подальше от ссор с родными и друзьями. Конфликтов и слёз в ночь с 31 декабря на 1 января быть не должно, если не хотите горевать потом весь оставшийся год.

Говорите друзьям и знакомым приятные пожелания

Не забывайте, что добрыми словами можно вылечить душу собеседника, а ещё показать Вселенной, насколько вы щедры. Фото © Freepik

В канун Нового года старайтесь быть доброжелательными ко всем, кого встречаете на пути. Провожайте всех, с кем пересекаетесь, фразами по типу "Желаю здоровья и богатства", "Желаю счастья". Отдавая положительную энергию в волшебный предновогодний период, вы показываете Вселенной свои щедрость и доброту. И в 2023-м, как обещает фэншуй, они к вам вернутся, преумноженные в несколько раз.

Дарите по-настоящему полезные подарки

Лучший новогодний подарок — денежный талисман в виде нескольких китайских монет, перевязанных красной лентой. Фото © Unsplash