Не время парить в иллюзиях: Что можно и что категорически нельзя делать в новолуние 23 декабря

Новолуние 23 декабря 2022 года в 13:18 мск пройдёт в знаке Козерог. Это символизирует новое начало в кардинальном земном знаке, а значит, сейчас наибольшую проявленность получат такие черты, как настойчивость, находчивость, дисциплинированность. Экстрасенс Андрей Чуканов поделился с Лайфом подсказками, как себя вести, чтобы новый лунный месяц удался, и рассказал, что завтра точно не стоит делать.

Новолуние 23 декабря 2022 года: что можно делать?

Если вы хотите, чтобы новый лунный месяц принёс удачу, 23 декабря проявите мудрость и благоразумность во всех сферах жизни. Амбициозность Козерога позволит сейчас добиться значительного продвижения в карьере. У тех, кто стремится закончить максимум дел до Нового, 2023 года, откроется второе дыхание. Новолуние — хорошее время для того, чтобы строить долгосрочные планы, но важно, чтобы эти намерения были как можно более реалистичны.

Мощная энергетика Козерога поможет тем, кто стремится навести порядок в своей жизни. Один из уроков, который мы сейчас можем усвоить, — разумные границы и правила дают настоящую свободу. Например, свободу от беспокойства, хаоса или влияния других людей. Чёткая постановка целей, пусть эти цели и будут небольшими, позволит сосредоточиться на том, что действительно важно, а целеустремлённость Козерога позволит довести намеченные планы до конца Андрей Чуканов Экстрасенс

Что в новолуние 23 декабря 2022-го нельзя делать?

Ближайшие недели — не лучшее время для того, чтобы парить в мечтах или иллюзиях, ведь Козерог предпочитает трезвый взгляд на вещи и здравый смысл при принятии любых решений. Новолуние в этом знаке входит в противоречие с Юпитером в Овне. Это значит, что есть опасность переусердствовать или переоценить собственные возможности. Не давайте обещаний, если не знаете точно, сможете ли их выполнить.

Не стоит брать работу, на выполнение которой у вас сейчас нет достаточного количества ресурсов. Тяжёлые вибрации Сатурна могут сделать нас вспыльчивыми и нетерпеливыми. Поэтому опасайтесь принимать необдуманные решения и наберитесь терпения Андрей Чуканов Экстрасенс

Денежный ритуал в новолуние

Новолуние — лучшее время для обрядов. Эффективным "ключиком" к денежному изобилию поделилась астролог Вера Хубелашвили. Этот финансовый ритуал нужно провести в день новой Луны, 23 декабря 2022 года. По словам эксперта, новолуние в Козероге благоприятствует достижению именно материальных целей, поскольку этот знак зодиака — в числе самых практичных. Простой, при этом эффективный обряд на привлечение богатства выполняйте по этой схеме:

возьмите одну или несколько купюр небольшого номинала;

сложите в три раза (как именно — неважно, главное — представляйте, как денег становится больше);

смотрите на банкноту и говорите: "Как энергия Луны притягивается к Земле, так и эта купюра притянет ко мне богатства. Да сбудутся эти слова";

положите купюру в кошелёк и храните по меньшей мере три месяца, после чего можете потратить, но только на себя.

Уверена, если сделаете всё правильно, результат не заставит себя долго ждать. А вообще, деньги любят правильное обращение с ними. Нужно уметь ими пользоваться, чтобы они притягивали всё новые богатства, словно снежный ком Вера Хубелашвили Астролог