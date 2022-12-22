Самые глупые мужчины чаще всего носят эти четыре имени

С кем из мужчин вести диалог иногда бывает очень тяжело? Как-то так получилось, что обладатели следующих имён не отличаются умом и сообразительностью. Считают себя знатоками, поэтому не удосуживаются лишний раз проверить даже ту информацию, которую несут в массы. Хорошо взвесьте решение и дальше продолжать общение с парнями, кто носит одно из этих четырёх имён.

Мужское имя Руслан

Руслан не любит принимать решения самостоятельно, потому всегда слушает других. Фото © Freepik

Главной проблемой, а заодно и отличительной чертой Руслана оказывается его умение "быстро" принимать решения. Обычно, чтобы определиться, обладателю этого имени требуется много времени. Или, наоборот, Руслан рубит с плеча и выбирает что-то наобум. При этом у парней с этим именем редко бывает собственное мнение: они привыкли полагаться на слова каких-то авторитетов, слепо их слушаться. Оно и понятно, почему, — чтобы не думать.

Никита

Никита не остановится, пока не добьётся желанной дамы, что не говорит о большом уме мужчины. Фото © Freepik

Навязчивый и самовлюблённый Никита всегда упрямо добивается своего. Особенно это касается несчастных барышень, кто ну очень понравился мужчине с таким именем. Ник готов пойти на всё, чтобы завоевать внимание женщины, даже на некрасивые и откровенно опасные действия. Нет ничего удивительного и в том, что носители имени Никита зачастую оказываются не самыми образованными людьми. Ведь, вместо того чтобы сидеть за партой, ухлёстывают за девушками.

Имя Стас

Стас часто оказывается токсичным и самоуверенным мужчиной, но не умным. Фото © Freepik

Стас — самоуверенный мужчина, который не прочь побаловать эго при любой появившейся возможности. Не ждите, что носитель этого имени придёт вам на помощь, если расскажете ему о своём несчастье. Скорее всего, Стас лишь с гаденькой улыбкой отпустит в вашу сторону токсичный комментарий по типу "сама во всём виновата". Обладатель этого имени в принципе не отличается добротой, достаточно завистлив и злопамятен, да к тому же совершенно не учится на ошибках.

Артемий

Наивно полагая, что он самый умный, Артемий часто совершает глупые поступки. Фото © Freepik