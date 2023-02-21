Телеканал "Рен-ТВ" подготовил праздничную программу ко Дню защитника Отечества. В праздничные и выходные дни зрителей ожидают остросюжетные сериалы и фильмы на военно-историческую тематику.

Так, 23 Февраля "Рен-ТВ" покажет все 12 серий сериала "Смерш" об истории противостояния секретной разведслужбы СССР и Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны. Марафон сериала начнётся в 09:00 и будет продолжаться до 21:15 с перерывом на выпуски новостей.

Вечером 23 Февраля зрители смогут увидеть военную драму "Несокрушимый" режиссёра Константина Максимова. Сюжет фильма основан на реальных событиях: 13 июля 1942 года экипаж советского танка КВ-1 вступил в неравную схватку с противником. В 23:00 праздничный эфир продолжит российский мини-сериал "Чёрные бушлаты". Военная драма режиссёра Виталия Воробьёва расскажет о событиях 1941 года, когда командующий Северным флотом адмирал Головко, предчувствуя неизбежность большой войны, создал специальное разведывательно-диверсионное подразделение для выполнения дерзких операций в тылу врага.

В пятницу, 24 февраля, "Рен-ТВ" покажет полюбившиеся мужской аудитории канала сериалы режиссёра Андрея Малюкова "Спецназ" и "Грозовые ворота". А в 23:00 зрители смогут посмотреть военный мини-сериал режиссёра Александра Аравина и продюсера Карена Шахназарова "Решение о ликвидации", в котором рассказывается, как спецслужбы ликвидировали опасного террориста.

Кром того, в праздничные выходные "Рен-ТВ" покажет боевик Алексея Балабанова "Война" с участием Алексея Чадова, Владимира Гостюхина, Сергея Бодрова – младшего и Ингеборги Дапкунайте, а также режиссёрский проект Владимира Епифанцева — четырёхсерийный остросюжетный сериал "Кремень. Освобождение" об отставном спецназовце Шамане, который снова выходит на опасное задание ради друзей и любимой женщины.