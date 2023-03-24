Тоска, гормоны, язва: 7 причин постоянного чувства голода

Истинный физиологический голод возникает через несколько часов после приёма пищи, и перепутать это ощущение невозможно: желудок заявляет о голоде громким бурчанием, в нём возникает чувство пустоты. Но что если вы только поели, а в голове почти сразу возникает мысль: чего бы ещё такого перекусить? Как в беседе с Лайфом рассказала доктор, основатель клиники Доктора Зубаревой, нутрициолог Наталья Зубарева, это не совсем нормальное явление, из-за него можно начинать бить тревогу.

"Либо это эмоциональный голод — вытесненные неосознанные эмоции и чувства заставляют раз за разом открывать холодильник. Либо голод, вызванный перебоями в организме — нарушениями в работе гормонов. Но давайте разбираться подробно", — отметила врач.

1. Стресс. Одни люди реагируют на него полным отсутствием аппетита и на нервах могут не есть несколько суток подряд, а у других, наоборот, начинается настоящая "зажировка", прямо как у манула Тимофея из Московского зоопарка. Так что если причина зверского аппетита кроется именно в стрессе, этого невозможно не заметить. По словам врача, будет выделяться стрессовый гормон кортизол, стимулирующий аппетит и тягу съесть что-нибудь высококалорийное.

В попытке сбежать от реальности и забыть о проблемах мужчина объелся нездоровой едой за просмотром любимого сериала. Фото © shutterstock

2. В случае негативных эмоций ситуация немного усложняется. Грусть, тоска, тревога, напряжение и неудовлетворённость жизнью могут легко стать вашими постоянными спутниками и буквально гнать к холодильнику, ведь еда — самый простой способ справиться с негативом и получить удовольствие, хоть и временное.

3. Ещё одним триггером возбуждения аппетита могут стать привычные действия, например просмотр телевизора или любимых сериалов. Мозг привыкает, что под яркую картинку необходимо что-то жевать, поэтому в схожих обстоятельствах или в то же самое время он подаёт сигнал голода, чтобы вы не забыли о своём ритуале, пояснила собеседница Лайфа.

4. Нарушение выработки гормонов аппетита — грелина и лептина. Первый отвечает за аппетит и вызывает чувство голода, однако для его правильной работы прежде всего необходимо наладить баланс белков, жиров и углеводов в рационе, режим труда и отдыха, а также устранить дефицит сна. Второй же посылает сигнал в мозг о насыщении и участвует в регуляции веса. В случае если работа этих двух гормонов нарушена, начинаются проблемы с аппетитом.

Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала, что за постоянным желанием занять свой рот какой-нибудь едой могут скрываться серьёзные проблемы. Фото © Предоставлено Лайфу

5. Ещё одной причиной постоянного чувства голода являются гормональные нарушения, в числе которых дисфункция щитовидной железы, инсулинорезистентность, диабет 2-го типа. Кроме того, оно может беспокоить из-за гастрита, язвы желудка и других недугов.

6. А если хочется не просто есть всё подряд, а тянет лишь к определённым продуктам, то речь идёт уже о нехватке полезных веществ в организме. Например, если постоянно хочется сладкого, возможно, дело в дефиците калия, магния и хрома, а если тянет на мясное, то следует проверить уровень железа.

7. Многие люди банально не соблюдают питьевой режим и часто путают чувство голода с жаждой. Поэтому, если сразу после еды или через некоторое время вам снова хочется съесть что-то неопределённое, лишь бы съесть, попробуйте попить воды. Возможно, дело как раз в этом, заключила Зубарева.