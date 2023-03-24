Названы растения для дома, помогающие очищать воздух от токсичных веществ

Некоторые комнатные растения действительно способствуют естественной очистке воздуха от ряда токсичных для человека летучих органических веществ. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Дарья Жукова.

По её словам, растения помогают нейтрализовать у людей симптомы "синдрома больных зданий", такие как проблемы с дыханием, жжение в глазах и першение в горле. При этом для устранения твёрдых частиц из воздуха высокоэффективны приточно-вытяжная вентиляция и установка фильтров воздуха.

Для эффективной очистки воздуха достаточно одного растения на 100 квадратных футов или примерно 9,29 квадратного метра помещения. Наилучшими свойствами по очистке воздуха от летучих органических соединений обладают такие растения, как драцена, хризантема, хамедорея, фикус, плющ, хлорофитум и эпипремнум, заявила эксперт "Газете.ru".

"Доказано также положительное антимикробное действие растений на состав воздуха в замкнутом пространстве. По наблюдению некоторых российских учёных, например, хлорофитум хохлатый обладает наиболее выраженными санитарными свойствами. Такими свойствами обладают также эухарис и пеларгония", — сказала Жукова, при этом указав, что при выборе комнатных растений надо учитывать их особые свойства.