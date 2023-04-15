Дачникам посоветовали "антидепрессанты" для растений, чтобы спасти их после заморозков

Есть несколько действенных способов спасти растения после заморозков. О них читателям Лайфа рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Так, можно опрыскивать растения холодной водой, если утром на листьях ещё не сошёл иней. Тогда они быстро придут в себя.

Другой способ — использовать "антидепрессанты" для растений. Например, можно развести ампулу препарата "Эпин-экстра" на пять литров воды. Впрочем, его можно заменить несколькими кристаллами лимонной кислоты. По словам Чаплина, такой раствор сохраняет свою силу в течение двух дней. Также растения можно опрыскивать раствором "Циркона" из расчёта 1 мл на 10 литров воды.

Третий способ спасти растения — это добавить слабые дозы азотосодержащих удобрений: это навоз, карбамид, сульфат аммония, аммиачная селитра и так далее. Правда, в этом случае нужно внимательно изучить, какой раствор подходит для выращиваемой вами культуры. Одним из самых странных, но действенных способов эксперт назвал обливание растений из мелкого распылителя.

"При замерзании вода начинает испаряться и выделяет тепло, которое немного повышает температуру окружающего воздуха. Это помогает растениям выжить, а нам — сохранить урожай", — пояснил Чаплин.

Также, по его мнению, помогает спасти урожай задымление. При наступлении заморозков необходимо развести по периметру небольшие костры. Огонь лучше присыпать опилками и ботвой, чтобы пламя долго тлело. Дым окутывает участок, и растениям становится теплее. Рядом с хрупкими деревьями можно устанавливать печку-буржуйку, но так, чтобы она не обожгла и не спалила растение. Это поможет спасти его даже при несильном морозе.

Над грядками также можно установить дуги в 50 сантиметрах друг от друга, обтянув их плёнкой, простынёй или иным материалом. Если очень холодно, можно использовать несколько слоёв. Важно, чтобы материал пропускал дневной свет, иначе растения погибнут.

Нелишним будет за десять часов или сутки до заморозков подкормить растения. Например, опрыскать листья раствором калийно-фосфорного или комплексного удобрения. Не менее эффективно мульчирование, то есть покрытие растений травой, опилками, хвоей и шелухой. Их нужно засыпать целиком вечером и откапывать утром, причём делать это аккуратно, чтобы не повредить листья.