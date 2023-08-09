Пейте на здоровье: Через сколько часов чайная заварка превращается в отраву
Диетолог Дюваль: Заваривать чай повторно можно только в первые 24 часа
Заварку можно использовать повторно сколько угодно раз, если вкус полученного напитка устраивает. Однако так можно делать только в течение 24 часов после первого использования, иначе есть риск того, что в "многоразовом чае" заведутся опасные для здоровья микроорганизмы. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.
"Заварку можно использовать неограниченное число раз, пока напиток соответствует нужной вам крепости или вкусовым качествам, но в течение 24 часов. Так как чайник хранится при комнатной температуре, туда могут попасть бактерии, портящие вкус чая или вредящие здоровью. Поэтому заварку чёрного чая используют максимум сутки", — объяснила врач в беседе с NEWS.ru.
Дюваль посоветовала не заливать чай кипятком, потому что он очень жёстко воздействует на чайный лист. Лучше использовать воду, нагретую до 80 градусов. Это позволит листьям лучше проявить свои вкусовые и ароматические качества.
Нутрициолог рассказала, что любители пить горячий чай могут столкнуться с серьёзным заболеванием, вызванным регулярными ожогами слизистой оболочки кипятком. Врач рекомендует дать напитку слегка остыть во избежание проблем со здоровьем.
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