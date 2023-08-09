Пейте на здоровье: Через сколько часов чайная заварка превращается в отраву

Заварку можно использовать повторно сколько угодно раз, если вкус полученного напитка устраивает. Однако так можно делать только в течение 24 часов после первого использования, иначе есть риск того, что в "многоразовом чае" заведутся опасные для здоровья микроорганизмы. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.