Нутрициолог назвала 5 органов, по которым больше всего бьёт ожирение

Избыточный набор веса в целом может иметь широкий спектр последствий для здоровья, но есть пять органов, которые страдают от ожирения больше всего. Их в беседе с Лайфом назвала фитнес-тренер и нутрициолог Джулия Кребель.

Фитнес-тренер и нутрициолог Джулия Кребель. Фото предоставлено Лайфу

1. Сердце

Ожирение оказывает дополнительное напряжение на сердечно-сосудистую систему. Увеличенный объём жира в организме требует дополнительного кровотока, чтобы обслуживать его, что может привести к повышенному артериальному давлению, сердечной недостаточности, аритмии и другим сердечным проблемам, говорит эксперт.

2. Печень

Ожирение связано с развитием жировой инфильтрации печени, известной как жировой гепатоз, который может прогрессировать до неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП). НЖБП может вызвать воспаление, цирроз и даже рак печени, предупреждает Кребель.

3. Поджелудочная железа

Также ожирение может повысить риск развития сахарного диабета второго типа, так как избыточный жир может влиять на способность поджелудочной железы производить достаточное количество инсулина, который контролирует уровень сахара в крови. Длительное повышение уровня сахара может повредить поджелудочную железу и привести к диабету.

4. Суставы

Избыточный вес, особенно в области талии и бёдер, оказывает дополнительную нагрузку на суставы, отмечает фитнес-тренер. Это может привести к развитию остеоартроза (артрита), что вызывает болезненность, воспаление и ограничение движения.

5. Лёгкие

У людей с избыточной массой тела из-за сниженной функциональности дыхательной системы могут страдать лёгкие. Избыточный жир вокруг грудной клетки и живота может ограничивать движение диафрагмы, что приводит к уменьшению объёма лёгких и возможным проблемам с дыханием, а также усилению риска развития обструктивного апноэ сна и других дыхательных заболеваний.

При этом, по словам Кребель, регулярная физическая активность, здоровое питание и поддержание нормального веса могут помочь снизить риски для здоровья в разы.