Найдены изменения в мозге толстяков, которые "прячутся" от МРТ

У страдающих ожирением людей увеличивается не только вес, но и объём гипоталамуса, который контролирует аппетит и чувство голода. Об этом говорят исследования учёных Кембриджского университета, статья которых опубликована в NeuroImage Clinical.

"Гипоталамус важен с точки зрения того, как много мы едим. В действительности у нас мало прямых данных о работе этой области мозга у живых людей. Всё потому, что она очень мала, её тяжело различить на обычных снимках МРТ", — отметила соавтор работы Стефани Браун.

Она напомнила, что ранее эту часть мозга исследовали у животных и выяснили, что там множество нейронов, взаимодействующих друг с другом и отвечающих за аппетит. Сейчас же учёные проанализировали снимки МРТ у 1351 пациента с разным весом, использовав новейшие технологии. Оказалось, что у худых гипоталамус меньше в объёме.

А опыты на животных показали, что калорийная пища приводит к воспалению в этой области мозга, набору лишних килограммов и инсулинорезистентности. Исследователи полагают, что нечто подобное происходит и в человеческом организме, поэтому нередко тучные люди не способны остановиться в употреблении пищи и не чувствуют сытости, ведь центр аппетита у них растёт.