Тренер дал три совета, как не растолстеть в отпуске

В отпуске по системе all inclusive, то есть "всё включено", очень легко набрать лишние килограммы. Как этого избежать, посоветовал мастер-тренер сети фитнес-клубов Роман Филиппенко.

Он рассказал о трёх лёгких правилах, одно из которых — не садиться на строгую диету перед длительным отдыхом. Многие привыкли ограничивать себя в еде перед отпуском, но это не является эффективным способом избавления от лишнего веса.

"Если хотите подготовиться к отпуску, советую за две-три недели до планируемой поездки нормализовать свой рацион питания и добавить физическую активность. Можно делать зарядку по утрам и выполнять часовые прогулки. Помните, что чем больше вы голодаете перед отлётом в тёплые страны, тем больше вероятность набрать вес во время отдыха", — отметил Филиппенко в беседе с РИАМО.

Кроме того, надо пить воду перед каждым приёмом пищи: один-два стакана уменьшают аппетит. А после еды важно гулять, поскольку это ускорит обмен веществ и улучшит пищеварение.

"Необязательно выполнять интенсивные тренировки или бегать по изнуряющей жаре. Вместо активных спортивных занятий советую просто гулять не менее двух часов в день. Это поможет сжигать лишние калории и держать вес под контролем", — подчеркнул Филиппенко.