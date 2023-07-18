В России предложили ввести специальную маркировку продуктов для борьбы с ожирением
Депутат Даванков предложил ввести маркировку продуктов "одобрено Минздравом"
В России предложили ввести специальную маркировку продуктов — "одобрено Минздравом" — для борьбы с ожирением. С такой инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, его обращение есть в распоряжении Лайфа.
Он напомнил, что в нашей стране более 50% взрослого населения и около 25% детей страдают избыточной массой тела. Ожирение, в свою очередь, является фактором риска развития гипертонии, рака груди и толстой кишки, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и инсульта, остеоартрита и болезней желчного пузыря.
Поэтому депутат предлагает разработать комплексную программу мер господдержки производителей здорового питания, включающую как налоговые льготы, так и стимулирующие меры для повышения спроса на такую продукцию. В качестве одной из таких мер может быть создание специального знака на упаковке здоровых товаров — "одобрено Минздравом РФ".
"Указанная эмблема может устанавливаться в зависимости от содержания в составе продуктов полезных веществ и элементов, потребление которых положительно влияет на здоровье человека", — отмечает Даванков.
Также он предложил субсидирование рекламы производителей ПП-продуктов.
В перспективе, отмечает парламентарий, кумулятивный эффект, достигаемый за счёт постепенного увеличения спроса на здоровую продукцию, способен сократить бюджетные расходы государства на лечение пациентов за счёт поддержания производителей здоровой продукции.
Ожирение является самостоятельным хроническим заболеванием с высоким риском сердечно-сосудистых, метаболических и других осложнений. Одним из важных показателей ожирения является объём висцерального (внутреннего) жира, который окружает жизненно важные органы. Чтобы избавиться от этого жира, нужно соблюдать шесть правил, которые специально для Лайфа назвала врач-терапевт Алла Пендюрина.
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