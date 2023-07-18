В России предложили ввести специальную маркировку продуктов для борьбы с ожирением

В России предложили ввести специальную маркировку продуктов — "одобрено Минздравом" — для борьбы с ожирением. С такой инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, его обращение есть в распоряжении Лайфа.

Он напомнил, что в нашей стране более 50% взрослого населения и около 25% детей страдают избыточной массой тела. Ожирение, в свою очередь, является фактором риска развития гипертонии, рака груди и толстой кишки, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и инсульта, остеоартрита и болезней желчного пузыря.

Поэтому депутат предлагает разработать комплексную программу мер господдержки производителей здорового питания, включающую как налоговые льготы, так и стимулирующие меры для повышения спроса на такую продукцию. В качестве одной из таких мер может быть создание специального знака на упаковке здоровых товаров — "одобрено Минздравом РФ".

"Указанная эмблема может устанавливаться в зависимости от содержания в составе продуктов полезных веществ и элементов, потребление которых положительно влияет на здоровье человека", — отмечает Даванков.

Также он предложил субсидирование рекламы производителей ПП-продуктов.

В перспективе, отмечает парламентарий, кумулятивный эффект, достигаемый за счёт постепенного увеличения спроса на здоровую продукцию, способен сократить бюджетные расходы государства на лечение пациентов за счёт поддержания производителей здоровой продукции.