Власти ДНР заявили, что российские силы ведут бои почти в центре Артёмовска
Передовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут бои уже практически в центре Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, слова которого приводит РИА "Новости".
Говорить об оперативном окружении города пока преждевременно, уточнил он, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил. ВСУ могут перемещать силы и средства по пути Часов Яр – Артёмовск, но украинские войска прокладывают и полевые дороги для доставки техники, добавил Кимаковский.
Ранее власти ДНР заявили о риске серьёзной эпидемии из-за подрыва ВСУ дамбы в Артёмовске. В результате действий украинской армии также может усложниться доставка продуктов в город, что усилит продовольственный кризис, добавил Кимаковский.
t.me / Минобороны России