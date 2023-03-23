Командир "Ахмата": Зеленский физически не мог посетить позиции ВСУ в Артёмовске

Президент Украины Владимир Зеленский в течение последних дней едва ли мог оказаться в Артёмовске (украинское название Бахмут), потому что это невозможно физически. Так вчерашнее заявление главы Незалежной прокомментировал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Если этот Бахмут оказался в мультипликационном видео в его бункере, то он там мог и оказаться. В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артёмовске, это физически невозможно", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Алаудинов предложил киевским властям опубликовать кадры заезда Зеленского в находящийся на линии соприкосновения город и выезда из него, однако подчеркнул, что сделать они этого не смогут, ведь украинского президента на самом деле там не было.