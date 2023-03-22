Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском направлении

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что посетил украинских военных на Артёмовском направлении. Пост в телеграм-канале он сопроводил видео, на котором вручает награды солдатам ВСУ.

"Передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства", — написал Зеленский.