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22 марта, 12:48

Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском направлении

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что посетил украинских военных на Артёмовском направлении. Пост в телеграм-канале он сопроводил видео, на котором вручает награды солдатам ВСУ.

"Передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства", — написал Зеленский.

У ВСУ не хватило бойцов на "ударные кулаки" для контрнаступления

У ВСУ не хватило бойцов на "ударные кулаки" для контрнаступления

Ранее Лайф рассказывал об успехах Российской армии на Артёмовском направлении: силы ВС РФ взяли под контроль уже до 70% города. Артёмовск по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных. Сегодня стало известно, что российские военные практически полностью блокировали Артёмовск.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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