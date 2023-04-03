Российские силы находятся у ж/д станции Артёмовска, сообщил Пушилин

Российские силы практически вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артёмовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас [российские] подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин добавил, что ВСУ не получали приказа на выход из города, поэтому никакого бегства или спланированного вывода войск не наблюдается.