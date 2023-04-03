Российские силы находятся у ж/д станции Артёмовска, сообщил Пушилин
Пушилин: Российские войска подошли почти вплотную к ж/д станции в центре Артёмовска
Российские силы практически вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артёмовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас [российские] подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин добавил, что ВСУ не получали приказа на выход из города, поэтому никакого бегства или спланированного вывода войск не наблюдается.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что "юридически" Артёмовск уже находится под контролем российских сил. Его бойцы водрузили флаги на здание городской администрации. Тем временем противник сосредоточен на западных окраинах.
ТАСС / Валентин Спринчак