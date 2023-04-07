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7 апреля, 11:19

Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле ВСУ центра Донецка

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

<p>Последствия обстрела Донецка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/15381" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Последствия обстрела Донецка. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Атаке подвергся, в частности, Крытый рынок. Также повреждения получил многоквартирный жилой дом. Обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Всего украинские войска выпустили не менее пяти ракет. Также при обстреле пострадало шесть человек.

  • Последствия обстрела Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
  • Последствия обстрела Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

Последствия обстрела Донецка. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

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ВСУ обстреляли Донецк, сообщается о девяти погибших

ВСУ обстреляли Донецк, сообщается о девяти погибших

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё один получил ранения в результате украинского удара по автобусной остановке в Лисичанске (ЛНР). Пресс-служба местной администрации заявила, что противник бил наверняка: первый выстрел был корректирующим, второй — прицельный по остановке.

Появилось душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке, при котором погибло девять человек

Появилось душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке, при котором погибло девять человек

Иван Косицын
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