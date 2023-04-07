Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле ВСУ центра Донецка
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек
Последствия обстрела Донецка. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Атаке подвергся, в частности, Крытый рынок. Также повреждения получил многоквартирный жилой дом. Обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Всего украинские войска выпустили не менее пяти ракет. Также при обстреле пострадало шесть человек.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё один получил ранения в результате украинского удара по автобусной остановке в Лисичанске (ЛНР). Пресс-служба местной администрации заявила, что противник бил наверняка: первый выстрел был корректирующим, второй — прицельный по остановке.