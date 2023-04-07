Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле ВСУ центра Донецка

В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Атаке подвергся, в частности, Крытый рынок. Также повреждения получил многоквартирный жилой дом. Обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Всего украинские войска выпустили не менее пяти ракет. Также при обстреле пострадало шесть человек.



