Появилось душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке, при котором погибло девять человек
Лайф публикует душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке
Душераздирающие кадры с места удара ВСУ опубликовал SHOT. На них родственница одного из погибших жителей Донецка рыдает над его телом.
Родственница погибшего мужчины рыдает над его телом. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, украинские войска обстреляли из РСЗО гражданский объект — станцию техобслуживания автомобилей.
Очевидец обстрела рассказал подробности случившегося. Видео © Telegram / SHOT
В результате удара погибло девять человек, пострадало семь. Один из очевидцев случившегося рассказал, что после атаки пытались реанимировать пострадавшего сторожа и ещё одного сотрудника, но им помочь не удалось.
Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка. Наиболее серьёзные последствия обстрела зафиксированы в Калининском районе.
Telegram / SHOT