Появилось душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке, при котором погибло девять человек

Душераздирающие кадры с места удара ВСУ опубликовал SHOT . На них родственница одного из погибших жителей Донецка рыдает над его телом.

В результате удара погибло девять человек, пострадало семь. Один из очевидцев случившегося рассказал, что после атаки пытались реанимировать пострадавшего сторожа и ещё одного сотрудника, но им помочь не удалось.