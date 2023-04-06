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6 апреля, 16:42

Появилось душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке, при котором погибло девять человек

Лайф публикует душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке

Душераздирающие кадры с места удара ВСУ опубликовал SHOT. На них родственница одного из погибших жителей Донецка рыдает над его телом.

Родственница погибшего мужчины рыдает над его телом. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, украинские войска обстреляли из РСЗО гражданский объект — станцию техобслуживания автомобилей.

Очевидец обстрела рассказал подробности случившегося. Видео © Telegram / SHOT

В результате удара погибло девять человек, пострадало семь. Один из очевидцев случившегося рассказал, что после атаки пытались реанимировать пострадавшего сторожа и ещё одного сотрудника, но им помочь не удалось.

ВСУ снова потеряли не одну сотню солдат на самом смертоносном направлении

ВСУ снова потеряли не одну сотню солдат на самом смертоносном направлении

Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка. Наиболее серьёзные последствия обстрела зафиксированы в Калининском районе.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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