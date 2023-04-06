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6 апреля, 15:13

ВСУ обстреляли Донецк, сообщается о девяти погибших

ВСУ обстреляли три района Донецка

Вооружённые силы обстреляли три района Донецка. Наиболее серьёзные последствия обстрела зафиксированы в Калининском районе. Как пишет "Mash на Донбассе", предварительно известно о девяти погибших и семи раненых, но данные уточняются. Снаряд упал около станции техобслуживания.

Последствия обстрела Калининского района Донецка. Видео © "Mash на Донбассе"

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ выпустили в 16:50 четыре ракеты из РСЗО в направлении Калининского и Будённовского районов, в результате обесточено 12 трансформаторных подстанций.

В 17:00 также с украинской стороны выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров в направлении Киевского района.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные должны сделать так, чтобы обстрелов Донбасса вообще не было, и поставил задачу отодвигать ВСУ на расстояние, с которого они не нанесут ущерба.

Обложка ©

"Mash на Донбассе"

Александра Вишнякова
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