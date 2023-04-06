ВСУ обстреляли Донецк, сообщается о девяти погибших

Вооружённые силы обстреляли три района Донецка. Наиболее серьёзные последствия обстрела зафиксированы в Калининском районе. Как пишет "Mash на Донбассе", предварительно известно о девяти погибших и семи раненых, но данные уточняются. Снаряд упал около станции техобслуживания.

Последствия обстрела Калининского района Донецка. Видео © "Mash на Донбассе"

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ выпустили в 16:50 четыре ракеты из РСЗО в направлении Калининского и Будённовского районов, в результате обесточено 12 трансформаторных подстанций.